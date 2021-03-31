Дружина популярного українського артиста Дзідзьо – співачка SLAVIA поділилася з шанувальниками знімком з нової фотосесії. Вона постала перед камерою у розкішній сукні, що задекорована пір'їнами.

Виконавиця активно ділиться в мережі своїми світлинами. Вона вже встигла завоювати серця прихильників та часто розповідає їм новини з власного життя, показує яскраві моменти.

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Нове фото SLAVIA

Днями артистка опублікувала на особистій сторінці кадр з вишуканої фотосесії. Вона постала перед камерою у темній кімнаті. SLAVIA одягнула розкішну сукню бежевого кольору, прикрашену величезною кількістю декоративних пір'їн.

Таке вбрання вона поєднала з чорними блискучими туфлями на високих підборах. Дівчина не втратила нагоди похизуватися довгими стрункими ногами.

Довге розкішне волосся вона вклала у легкі локони. На обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою. Довершила свій образ великими пір'їнами, що тримала у руках.



Вишуканий образ SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

Що артистка написала в публікації

"У мене є давній добрий знайомий віку моїх батьків, який часто на весіллях говорив один тост. Він звертався до нареченої зі словами: "А ти, зумій стерпіти, змовчати. Будь мудріша", – поділилася SLAVIA.

Моя бабуся Михайлина говорила: "Хто терпен, той спасен", "Христос терпів, і нам велів". І це змалечку закарбувалося у моїй підсвідомості,

– зізналася співачка.

Вона додала, з віком зрозуміла, що західноукраїнський менталітет, де дівчаток змалку вчать терпіти, мовчати, догоджати своєму чоловікові, до щасливого життя не має ніякого відношення. Рано чи пізно терпінню приходить кінець, і воно "вилазить боком". Негатив, який жінки тримають в собі, накопичується роками, і з часом може проявитися у вигляді хвороб, істерик, психологічних і ментальних проблем.



"Сучасні психологи радять не тримати в собі негативні емоції, озвучувати все, що не подобається:" Я так не хочу! Зі мною так не можна!". З досвіду я зрозуміла, що треба говорити одразу, без страху когось злякати, чи втратити. Якщо людина дорожить вашими стосунками – вона почує, і намагатиметься виправити", – написала знаменитість.