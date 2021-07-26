Дочь принца Гарри и Меган Маркл официально внесли в очередь на британский престол

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз еще 4 июня. Только недавно официальная очередь на британский престол была изменена. Маленькая Лилибет Диана заняла там 8 место.

Дочь принца Гарри и Меган Маркл, правнука королевы Елизаветы II, заняла очередь на британский престол. Изменения внесли на официальном сайте Букингемского дворца.

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Дочь Меган и Гарри внесли в очередь на престол

Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года, однако только через 7 недель после ее рождения ее внесли в список наследников престола.

Примечательно, что имя Арчи было добавлено на сайт через 15 дней после его рождения, а имя принца Луи, самого младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, – через 12. The Daily Mail пишет, что несколько дней назад королевские эксперты увидели, что изменения до сих пор не были внесены, а потому забеспокоились.

Дочь принца Гарри и Меган Маркл заняла 8 место в очереди на престол. Она стоит после своего брата Арчи и перед принцем Эндрю, третьим ребенком Елизаветы II. За ним идут дочери герцога – принцесса Беатрис и принцесса Евгения.



Очередь на британский королевский престол / Инфографика 24 канала

Напомним, что маленькую Лилибет Диану принц Гарри и Меган Маркл планируют окрестить в Виндзоре, как и ее брата. Для этого звездные родители готовы отправиться в Великобританию.

К тому же принц Гарри желает увидеть на крестинах дочери саму Елизавету II, которая не присутствовала на крещении Арчи из-за дел. Церемония, скорее всего, будет частной. Поэтому в часовню не смогут попасть журналисты.