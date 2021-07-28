Новый уровень отношений: дочь бойфренда Кортни Кардашян стала называть ее мачехой

Светская львица Кортни Кардашян уже несколько месяцев встречается с музыкантом Трэвисом Баркером. После слухов о тайной свадьбе в Лас-Вегасе стало известно, что взрослая дочь Баркера уже называет Кортни мачехой. Признание девушки состоялось в прямом эфире в инстаграме.

О том, что 15-летняя дочь Баркера – Алабама Луэлла Баркер называет девушку своего отца мачехой стало известно 17 июля. Инстаграм-блогерша разговаривала с подписчиками в стиле игры "Я никогда не...", где назвала Кортни "моей мачехой".

На такую милую фразу Кортни публично не отреагировала, но в инстаграме можно увидеть, что Кортни подписана на свою будущую падчерицу. Несмотря на довольно юный возраст, дочь Баркера выглядит не по-детски. Она любит откровенную одежду, яркий макияж и не стесняется демонстрировать нецензурные жесты.

Какие отношения у Баркера с дочкой

Известно, что после развода музыканта с первой женой и матерью Алабамы – Шанной Моаклер они остались в напряженных отношениях. Женщина утверждала, что новый роман экс-мужа с сестрой Кортни Ким Кардашян якобы разрушил семью и дети якобы перестали с ней общаться. Пара состояла в браке всего 4 года – с 2004-го по 2008-й.