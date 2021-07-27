Дно пробито, – "Дизель шоу" попали в скандал из-за расистской шутки

Украинский юмористический проект "Дизель шоу" оказался в центре скандала. Блогер и комик Виктор Вемуна обвинил программу в расизме и гомофобии. Все из-за номера "Тарас-Папуас", который сняли даже после того, как парень отказался от участия в нем.

В феврале к Виктору Вемуну обратилась представительница "Дизель шоу", которая предложила ему с сестрой приобщиться к новой концертной программе. Они должны были бы сыграть в номере "Тарас-Папуас", в основу которого положили повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба".

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По сценарию, продюсер, сценарист и режиссер готовятся к экранизации легендарной повести, которую профинансировала стриминговая платформа Netflix. Она и направила на съемки своего темнокожего актера, которого одели в вышиванку и шаровары. Конечно, блогер отказался от участия, однако команда "Дизель шоу" пропустила это сквозь пальцы и пригласила других героев.

Именитые юмористы: Егор Крутоголов, Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Евгений Гашенко стереотипно шутили о темнокожих и представителях ЛГБТ-сообществе, высмеивали новые стандарты и толерантность Netflix:

"Мы снимаем черно-белое кино? А жанр – черная комедия?";

"Тарас ранен в бою, его сожгли на костре, он немного подгорел, но не умер. Вернулся на Сечь, но драться уже не хочет, так сказать, перегорел".

Дно пробито, панове. Вы со мной, конечно, можете не согласится, но я, пожалуй, повторюсь еще здесь. Юмор "Дизель шоу" – это не вкусно,

– написал Виктор Вемуна.

"Завтра, когда ребенок спросит, почему этот дядя такой черный, они скажут: "Потому что он подгорел". И когда эти дети пойдут в школу, они будут называть всех черных вокруг – копчеными, потому что им это кажется смешным. Я не говорю, что именно вы в ответе за то, что происходит на улицах, и за отношение к темнокожим, но у вас, как минимум, есть рычаги влияния на социум", – добавил блогер.

Не только пользователи инстаграма, но и звезды украинского шоу-биза поддержали Виктора Вемуна:

Александра Зарицкая из группы KAZKA: "Вот так бывает в нашей стране в 2021 году. У меня нет слов";

Alyona Alyona: "Я искренне считаю, что телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине, и темнокожие люди в Украине должны чувствовать себя спокойно";

Джамала: "Просто нет слов. Поддержка".

Скриншот из инстаграма Джамалы