Каждый город имеет своих героев и тех, кто несет славу о нем далеко за его пределами. Днепр – не исключение. Поэтому, к такому торжественному событию, как День города Днепра, Showbiz 24 собрал для вас подборку талантливых и звездных днепрян.

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Знаменитые жители города Днепра

Олесь Гончар

Выдающийся писатель и классик украинской литературы Олесь Гончар родился 3 апреля 1918 года в селе Ломовка, которое сейчас вошло в территорию современного Днепра. Писательский путь Гончара не был из легких, ведь его произведения строго запрещали и самого автора считали чуть ли не врагом государства.



Известные днепряне: Олесь Гончар / Фото UKRINFORM

Знаменитый "Собор", который Олесь Гончар написал и издал в 1968 году, возмутил и подорвал своей правдой советскую систему. Именно это произведение Олеся Гончара представители украинской диаспоры несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию. Писатель творил до конца жизни и оставил после себя весомый задел:

Трилогія "Прапороносці";

"Людина і зброя";

"Берег любові";

"Чим живемо: На шляхах до українського Відродження"

"Тронка" й інші.

Лия Ахеджакова

Советская и российская актриса театра и кино родилась в Днепре, однако в детстве Ахеджакова переехала жить в Россию. Там Лия построила карьеру успешной актрисы, но родину и свой дом артистка не забывает.



Известные жители города Днепра: Лия Ахеджакова / Фото MK RU

Несмотря на работу в российском кинематографе, Ахеджакова не скрывает своей проукраинской позиции и всегда активно выступает в защиту Украины.

Звезда культовых советских фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы" остро осуждает аннексию Крыма и даже от имени России взяла на себя ответственность за сбитый над Донецкой областью пассажирский самолет МН-17 в июле 2014 года.

Константин Войтенко

Еще одним звездным днепрянином является известный актер и звезда комедийного сериала "Когда мы дома" Константин Войтенко.



Звездные днепряне: Константин Войтенко / Фото из инстаграма актера

Кроме работы на телевидении, Константин работает в Киевском новом драматическом театре на Печерске. Недавно актер попробовал свои силы в танцевальном искусстве, ведь стал участником телешоу "Танцы со звездами".

Максим Бородин

Одним из самых заметных авторов современного Днепра является Максим Бородин. В 1999 году поэт стал соучредителем Днепровского альманаха "СТЫХ", просуществовавшего до 2009 года.



Известные днепряне: Максим Бородин / Фото из фейсбука поэта

По образованию Бородин – инженер-строитель и даже является кандидатом технических наук, однако это не мешает ему плодотворно заниматься сочинительством. В основном талантливый автор пишет на русском языке и в особой манере, ведь ритмичность его стихов чем-то напоминает "прыжки мячика".

Произведения Максима Бородина имеют популярность в читательских кругах, потому что переведены на итальянский, болгарский и польский языки. Также есть и украинский перевод стихов, который сделал другой известный писатель Сергей Жадан.

Дэвид Аксельрод

Певец Дэвид Аксельрод, бывшее имя которого Владимир Ткаченко, также является уроженцем города Днепра. Первый серьезный шаг в певческую карьеру Аксельрод сделал, когда прошел на телепроект "Шанс", после победы в программе"Караоке на Майдане".



Известные жители Днепра: Дэвид Аксельрод / Фото из инстаграма певца

Позже исполнитель прошел кастинг проекта "Ты – звезда" национального отбора к конкурсу Евровидения-2006, где вошел в четверку финалистов.

В 2011 году Дэвид решил показать свой исключительный талант в первом сезоне шоу "X-фактор", где сразу получил четыре "да" от судей, и в дальнейшем дошел до числа финалистов. Также исполнитель участвовал в 9 сезоне певческой телепрограммы "Голос Страны", и выступал там под наставничеством Тины Кароль.

Весной 2020 года Дэвид презентовал песню Horizon, с которой пошел на Национальном отборе конкурса Евровидение-2020. Во втором полуфинале мужчина получил третье место и прошел в финал. Получив 3 балла от судей и 2 от телезрителей, исполнитель занял 4 место в финале.

Дэвид Аксельрод-Horizon: смотрите видео онлайн

Игорь Щупак

Незаурядной фигурой Днепра является Игорь Щупак. Будучи кандидатом исторических наук и директором Украинского института изучения Холокоста "Ткума", Щупак не только исследует, анализирует и описывает исторические события связанные с трагедией Холокоста, но и приобщается к поддержке и созданию новых научных центров в Днепре.



Выдающиеся днепряне: Игорь Щупак / Фото из фейсбуку ученого

Игорь Щупак плодотворно сотрудничает с зарубежными коллегами-учеными, ведь является членом канадского Совета директоров UJE – Ukrainian Jewish Encounter, членом украинско-германской и украинско-польской комиссий историков.