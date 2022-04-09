Дмитрий Дикусар показал трогательные подарки от детей для ВСУ: "То, ради чего мы служим"

Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар показал трогательные детские произведения, которые военные развешивают в своих казармах. Он поделился, что так ВСУ напоминают себе ради чего служат.

Участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар продолжает службу в рядах ВСУ. На днях он поделился трогательной серией фото.

К слову Был очень неожидан, – Дмитрий Дикусар рассказал, благодаря чему смог выжить после авиаудара

Дмитрий Дикусар показал картинки от детей

Танцор показал детские подарки от военных. Это ангелики, миловидные рисунки с трогательными надписями. Дмитрий Дикусар рассказал, что такие вещи есть в каждой казарме.

Покажите это своим детям! Пусть они знают, что почти в каждой казарме военные ВСУ развесили их рисунки, куклы… Читая молитвы и глядя на эти произведения детского искусства, как проявления любви, мы каждый день напоминаем себе ради чего мы здесь и кому служим,

– рассказал Дмитрий Дикусар.

Артист добавил, что один из рисунков висит и в его казарме.

Подарки от детей для ВСУ / Фото из инстаграма Дмитрия Дикусара

Почитатели Дмитрия Дикусара тронуты его новой публикацией. Они благодарят защитников за мирное небо: