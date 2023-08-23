Дмитрий Шуров поздравил сына Льва с днем рождения: как выглядит 19-летний юноша

Солист группы Pianoбой Дмитрий Шуров поздравил своего единственного сына с днем рождения. Парень сейчас учится в музыкальном колледже в Лондоне.

Льву 23 августа исполнилось 19 лет. Дмитрий Шуров в инстаграмме посвятил сыну трогательный пост.

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Певец опубликовал общее фото с сыном и женой Ольгой. Под фото Дмитрий Шуров поблагодарил любимую за счастливую жизнь и Льва. Он признался – счастлив, что имеет рядом своих лучших и родных людей.

"Сегодня лучший день года в нашей семье – День флага и день рождения нашего сына Льва", – сообщил певец.

По его словам, Лев – человечный, уникальный и несколько странный молодой человек с внутренним спокойствием и уверенностью, что все будет хорошо.

Он – следующий уровень во всем. Я очень благодарен судьбе за благословение жить рядом с ними. Они и есть лучшее, что может быть,

– написал Шуров.



Дмитрий Шуров с сыном и женой / Фото из его инстаграммы

Он также трогательно обратился к жене. По его словам, именно она поднимает его каждый раз на новую ступеньку, вдохновляет, а также идет на жертвы ради мужа и сына.

"Очень люблю ее и хочу, чтобы она была счастлива при любых обстоятельствах, а сегодня она очень счастлива, потому что это ее день, день когда она родила Льва!", – высказался Шуров.

Что известно о 19-летнем Льве Шурове

Ранее Дмитрий Шуров рассказывал, что его сын учится за границей – в престижном музыкальном колледже Лондона, где якобы прогрессирует как автор и музыкант.

По словам звездного отца, парень тоже не забывает о войне. Он хорошо учится, чтобы потом развивать Украину.

Уже несколько лет Лев занимается музыкой. В 2020 году Дмитрий Шуров рассказывал, что у сына есть рок-группа и он уже записал два сольных альбома.

Сейчас парень часто постится в соцсетях видео, как играет на гитаре и поет.