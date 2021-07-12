Дэвид Бекхэм и Том Круз отпраздновали гол, ударив кулачками: видео восхитило сеть

За финалом Евро-2020 наблюдали все фанаты футбола, в частности на стадион "Уэмбли" прибыли Дэвид Бекхэм и Том Круз. Они сидели недалеко друг от друга, а потому один из голов сборной Англии отпраздновали, ударив кулаком о кулак.

11 июля состоялся финал Евро-2020, который завершился победой Италии. За решающим матчем наблюдали все любители футбола. За сборную Англии болела королевская семья и многие знаменитости, которые лично пришли на матч. Среди них были актер Том Круз и футболист Дэвид Бекхэм, видео с которыми стало вирусным.

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Как Бекхэм и Круз отреагировали на гол

Звезды сидели неподалеку друг от друга и эмоционально реагировали на некоторые моменты игры Италии – Англии. В своей первой атаке сборная Англии открыла счет. Люк Шоу забил гол всего лишь на 2 минуте, что вызвало фурор среди фанатов.



Том Круз и Дэвид Бекхэм на финале Евро2020 / Фото Getty Images

Праздновали первый гол и знаменитости. Дэвид Бекхэм и Том Круз обменялись приветствиями, а затем ударили кулаком о кулак. Этот ролик растрогал и очаровал сеть.

Реакция сети

Пользователи твиттера в восторге от видео с любимыми знаменитостями. Некоторые фанаты пишут, что удар кулаками – лучший момент всего матча.