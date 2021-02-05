Герой 10 сезону шоу "Холостяк" пілот Максим Михайлюк оголосив, що його дівчина Даша Хлистун вагітна первістком. Закохані опублікували перші милі фото, на яких модель засвітила вагітний животик.

Роман пари триває менш як рік. Однак вже незабаром у пари народиться дитина. Макс Михайлюк і перспективна українська модель вперше стануть батьками.

До теми Ранок у засніженому котеджі: "Холостяк" Макс Михайлюк підкорив романтичними фото з коханою

Кожен день – це ще один день, ближчий до зустрічі з іншою любов'ю мого життя,

– написав пілот.



Макс Михайлюк з вагітною коханою / Фото Instagram / @flymax305



Макс Михайлюк з вагітною коханою / Фото Instagram / @flymax305