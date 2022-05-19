Девушки видели трупы, – Анатолич вспомнил, как с женой и детьми бежал из коттеджа под Вышгородом

Война застала Анатолия Анатолича в доме под Вышгородом. Четыре дня он с семьей прятался в подвале, а когда выезжал к знакомым в деревню на Киевщине – его маленькие дети видели и блокпосты, и трупы оккупантов.

Как и пол страны, сначала Анатолий Анатолич с женой и детьми никуда не бежали. Они хотели пересидеть в подвале своего дома, но когда услышали перестрелку с диверсантами, сели в машину и выехали из коттеджного городка.

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Как семья Анатолия Анатолича бежала из-под Вышгорода

Это было очень страшно. И мы не знали, куда бегут эти диверсанты. У нас забор, они могли перепрыгнуть и в дом побежать. И я помню, что мы сели в машину за 5 минут,

– вспомнила жена Анатолича Юла.

Тогда звездная семья еще не догадывалась, что это эмоциональное решение спасло их.

"Понимание страха пришло позже, когда уже стало нам известно о том, что оставили после себя эти буряты и 64-я мотострелковая бригада в Буче и Ирпене. Это большое количество замученных украинцев, убитых гражданских", – рассказал шоумен.

Анатолий Анатолич признался, что его дочери, Алиса и Лолита, знали о войне – и с разговоров взрослых, и с тиктока. Скрывать от них правду ведущий не собирался, но больше всего не хотел, чтобы своими глазами они видели смерть.

Когда мы уезжали, то девушки видели блокпосты и даже трупы. На Оболони была разбита диверсионная группа, автомобиль стоял в столбе. Разбита машина, лежат трупы русских диверсантов, рядом наши военные с автоматами,

– поделился звездный отец.

После этого дочери шоумена боялись громких звуков, грома, самолетов, пролетавших низко над землей. Однако как считает Анатолий Анатолич, консультации с психологом им не нужны, терапия для них – общение с другими детьми.

Дочери Анатолия Анатолича Алиса и Лолита: фото