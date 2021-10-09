"Как в дешевом стриптиз-клубе": Злату Огневич раскритиковали за откровенный танец в "Холостячке"

В 4 выпуске "Холостячки" Злата Огневич пригласила участников на вечеринку в стиле кабаре. В завершение встречи она показала горячий танец в полупрозрачном наряде. Смелый номер ошарашил мужчин, но возмутил сеть.

Публика рассчитывала, что свои таланты на "Холостячке" будут демонстрировать только участники. Однако Злата Огневич не смогла оставить мужчин без сюрприза. Она вышла на сцену с эротическим танцем, для которого выбрала откровенный образ.

Не пропустите Холостячка 2 сезон 4 выпуск: драматическое прощание и горячий танец от Златы Огневич

Перед 11 претендентами на свое сердце певица появилась в прозрачном комбинезоне с бахромой, которая едва прикрывала интимные места ее тела. Она не только продемонстрировала свою гибкость, но и раскрыла сексуальность. Мужчины впервые увидели Злату Огневич такой страстной.

Злата Огневич станцевала горячий танец / Фото СТБ

Реакция участников "Холостячки"

Все без исключения мужчины оценили горячий танец Златы Огневич. Одни из них засыпали ее комплиментами, тогда как в других бурлила ревность и чувство собственности:

"Я не видел Злату Огневич такой сексуальной. Я реально переживал, что она" пай-девочка", а тут я увидел будуарную Злату. И это меня радует";

"Это было насколько страстно, энергично, чувственно, сексуально и красиво, что волной накрыло всех мужчин";

"Я был шокирован, что она осознает свою сексуальность, принимает себя. Это невероятно";

"Это танец женщины, которая любит себя";

"Я шокирован, такая тигрица, просто вау";

"Я представил, что это моя женщина, а вокруг – зрители, которые пришли позавидовать, что у меня такая девушка";

"Ты этим наслаждаешься, тебя это заводит, ты хочешь, чтобы это было твое".

Реакция сети

В отличие от участников "Холостячки", пользователи инстаграма накрыли Злату Огневич волной хейта. Большинству зрителей ее танец показался вульгарным. Публика считает, что такую страстную постановку должен был бы увидеть один единственный мужчина, которого она выберет в финале.