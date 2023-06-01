"За щастя, за волю": музыканты в ВСУ создали зажигательную песню и посвятили ее детям

Военнослужащие-музыканты создали песню и клип ко Дню защиты детей. В ролике защитники и защитницы объяснили, за что они воюют.

1 июня в Украине отмечают День защиты детей. К этому событию музыканты военнослужащие создали зажигательную песню и клип, которую посвятили детям.

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Военные-музыканты записали клип для детей

Трек "За щастя, за волю!" подробно и понятно объясняет, за что воюют украинцы. Клип создан для детей, поэтому там использованы фрагменты анимационных роликов группы ТНМК, а также кадры с фронта.

В видеоработе можно увидеть и маленьких украинцев – Алексей и Мирослав Шпортько, Илья и Герман Дриневские.

Песню написали и исполнили военные музыканты Ансамбля песни и пляски ВСУ. Среди солистов – Сергей Юрченко, Анастасия Шпортько, Ванда Дриневская, Павел Пигура.

"За щастя, за волю": смотрите видео онлайн

Заметим, украинские-военные музыканты из Николаева сняли пародию на песню Naatu Naatu индийского фильма RRR, что получил Оскар-2023.

В оригинальной сцене фильма главные герои выражали протест против британского офицера-колонизатора. Украинцы адаптировали песню и клип к современным реалиям и спели музыкальное поздравление российским оккупантам: "Вторая армия домой едет наху*".