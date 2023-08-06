"Наши небесные титаны": звезды с благодарностью поздравляют бойцов с Днем воздушных сил ВСУ

День воздушных сил ВСУ отмечают в Украине 6 августа. Украинские звезды с гордостью поздравляют военных, которые защищают украинское небо. Знаменитости выражают восхищение Воздушными силами.

Актеры, певцы и другие звезды не смогли обойти этот праздник, ведь ВСУ защищают наше небо от российских атак. 24 Канал собрал приветствие для бойцов Воздушных сил от звездного бомонда.

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Многие знаменитости благодарят Воздушные силы ВСУ, ведь те уничтожили более 3,5 тысяч воздушных целей врага, в частности:

350 самолетов и вертолетов,

1 200 крылатых и 24 баллистические ракеты, 13 "Кинжалов",

более 2 тысяч беспилотников.

Коля Серга

Украинский музыкант и основатель "Культурного десанта" замиловал видео, на котором дети поют "колыбельную" для защитников неба.

В песне есть трогательные строки: "Спасибо, за то, что небо надо мной не болит... Знаю, ты устал и тебе нужно спать... Спи, пусть тебе приснится свободная и независимая (Украина, – 24 Канал). Спи, потому что тебе надо силы держать небо".

Спасибо, что героически держите наше небо... Поздравляем часовых неба с профессиональным праздником, с Днем Воздушных сил ВСУ!,

– написал Серга.

Злата Огневич

Украинская певица приобщилась к поздравлениям. В соцсетях она поблагодарила бойцов за защиту неба.

Сегодня День Воздушных сил! Спасибо за защиту неба Украины!,

– написала Злата.

Огневич поделилась фото, сделанным на крыле самолета, но добавила, что не может этого показать.



Огневич поздравила Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Кристина Соловий

Певица поблагодарила защитников из Воздушных сил. "Наши небесные титаны! С праздником!", – написала она.



Соловий поздравила Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар поздравляет украинцев с каждым праздником. День Воздушных сил не стал исключением. В соцсети он опубликовал видео с поздравлениями.

С Днем Воздушных Сил ВСУ. Чистого неба и F-16 каждому пилоту,

– написал Эктор.

Тарас Цымбалюк

Актер показал статистику за предыдущую ночь, 6 августа, когда Воздушные силы ВСУ уничтожили 13 ракет Х-101/Х-555, 17 ракет "Калибр" и 27 БпЛА.

Низкий поклон вам, лучшие,

– с благодарностью написал Цымбалюк.



Цымбалюк поздравил Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Надя Дорофеева

Звезда перепостила поздравление от президента Владимира Зеленского. Она добавила, что очень гордится Воздушными силами ВСУ.



Дорофеева поздравила Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Слава Демин

Звездный ведущий также принял участие в поздравлениях. Он опубликовал свое фото с украинским флагом на фоне голубого неба

"Сегодня День Воздушных Сил Украины! Спасибо, парни и девушки", – написал Слава.

Кристина Решетник

Жена ведущего Григория Решетника поздравила Воздушные силы Украины и поблагодарила их за работу.



Решетник поздравила Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Добавим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже приветствовал Воздушные силы. Он поблагодарил бойцов за их стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба.

В то же время Владимир Зеленский рассказал, что военные Воздушных сил ВСУ совершили более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны.