"Наши небесные титаны": звезды с благодарностью поздравляют бойцов с Днем воздушных сил ВСУ
День воздушных сил ВСУ отмечают в Украине 6 августа. Украинские звезды с гордостью поздравляют военных, которые защищают украинское небо. Знаменитости выражают восхищение Воздушными силами.
Актеры, певцы и другие звезды не смогли обойти этот праздник, ведь ВСУ защищают наше небо от российских атак. 24 Канал собрал приветствие для бойцов Воздушных сил от звездного бомонда.
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Многие знаменитости благодарят Воздушные силы ВСУ, ведь те уничтожили более 3,5 тысяч воздушных целей врага, в частности:
- 350 самолетов и вертолетов,
- 1 200 крылатых и 24 баллистические ракеты, 13 "Кинжалов",
- более 2 тысяч беспилотников.
Коля Серга
Украинский музыкант и основатель "Культурного десанта" замиловал видео, на котором дети поют "колыбельную" для защитников неба.
В песне есть трогательные строки: "Спасибо, за то, что небо надо мной не болит... Знаю, ты устал и тебе нужно спать... Спи, пусть тебе приснится свободная и независимая (Украина, – 24 Канал). Спи, потому что тебе надо силы держать небо".
Спасибо, что героически держите наше небо... Поздравляем часовых неба с профессиональным праздником, с Днем Воздушных сил ВСУ!,
– написал Серга.
Злата Огневич
Украинская певица приобщилась к поздравлениям. В соцсетях она поблагодарила бойцов за защиту неба.
Сегодня День Воздушных сил! Спасибо за защиту неба Украины!,
– написала Злата.
Огневич поделилась фото, сделанным на крыле самолета, но добавила, что не может этого показать.
Огневич поздравила Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Кристина Соловий
Певица поблагодарила защитников из Воздушных сил. "Наши небесные титаны! С праздником!", – написала она.
Соловий поздравила Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Эктор Хименес-Браво
Известный шеф-повар поздравляет украинцев с каждым праздником. День Воздушных сил не стал исключением. В соцсети он опубликовал видео с поздравлениями.
С Днем Воздушных Сил ВСУ. Чистого неба и F-16 каждому пилоту,
– написал Эктор.
Тарас Цымбалюк
Актер показал статистику за предыдущую ночь, 6 августа, когда Воздушные силы ВСУ уничтожили 13 ракет Х-101/Х-555, 17 ракет "Калибр" и 27 БпЛА.
Низкий поклон вам, лучшие,
– с благодарностью написал Цымбалюк.
Цымбалюк поздравил Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Надя Дорофеева
Звезда перепостила поздравление от президента Владимира Зеленского. Она добавила, что очень гордится Воздушными силами ВСУ.
Дорофеева поздравила Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Слава Демин
Звездный ведущий также принял участие в поздравлениях. Он опубликовал свое фото с украинским флагом на фоне голубого неба
"Сегодня День Воздушных Сил Украины! Спасибо, парни и девушки", – написал Слава.
Кристина Решетник
Жена ведущего Григория Решетника поздравила Воздушные силы Украины и поблагодарила их за работу.
Решетник поздравила Воздушные силы ВСУ / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Добавим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже приветствовал Воздушные силы. Он поблагодарил бойцов за их стойкость, бдительность и преданность делу защиты украинского неба.
В то же время Владимир Зеленский рассказал, что военные Воздушных сил ВСУ совершили более 14 тысяч боевых вылетов нашей авиации за время войны.