Звезды поздравили украинских защитников с Днем Сухопутных войск: о ком идет речь

Сегодня, 12 декабря – День Сухопутных войск Украины. Украинские знаменитости уже поздравили защитников с профессиональным праздником. Присоединились к поздравлениям Надя Дорофеева, Богдан Бенюк, Олег Михайлюта, Юрко Юрченко, Сергей Фоменко.

Воины из Сухопутных войск каждый день защищают Украину от российских оккупантов. Ценой своих жизней они освобождают украинские территории и дают отпор врагу. Некоторые звезды выразили благодарность воинам в видеопоздравлениях.

Интересно Бросил все и пошел воевать: Андрей Кавун, снимавший фильмы в России, пошел служить в ВСУ

Украинские знаменитости записали поздравления с Днем Сухопутных войск Украины

В частности, поздравила украинских военных с праздником известная певица Надя Дорофеева. Она отметила, что наши защитники демонстрируют невиданную мощь и силу.

Наши дорогие воины, я хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником – с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Вы каждый день доказываете и себе, и нас, что нет такой силы, что может нарушить дух украинского воина. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста, благополучия новых достижений и побед,

– отметила артистка.

Высказался о празднике и украинский актер театра и кино Богдан Бенюк. Он отметил, какими большими усилиями украинские военные освобождают каждый сантиметр земли.

Дорогие собратья, позвольте мне, со своими приветственными словами обратиться к вам. Вы заслуживаете того, чтобы вам выражать величайшую любовь. Ибо то, что вы делаете, Сухопутные войска. Вы каждый квадратный метр проходите своими ногами и отвоевываете его. Я вас крепко обнимаю. Я желаю вам много лет. Я хочу пожелать вам великой победы. Это непростая задача, но это произойдет,

– сказал он.

Композитор, певец и актер песен Сергей Фоменко поздравил защитников с важным праздником.

Дорогие воины, поздравляю каждого из вас с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья, удачи и победы. С Богом. Слава Украине,

– отметил артист.

Певец и лидер группы "Танец на площади Конго" Олег Михайлюта от своего коллектива тоже приобщился к поздравлениям. Он пожелал украинским защитникам как можно скорее возвращаться домой.

От всего сердца поздравляет каждого бойца с их профессиональным праздником – с Днем Сухопутных войск. Сегодня каждый понимает, что исключительно благодаря вам Украина существует. С праздником, держитесь. Крепкого здоровья и быстрого возвращения домой в свои семьи. Слава Украине,

– сказал Олег.

Поздравил украинских военных с праздником и солист панк-рок группы Yurcash Юрко Юрченко. Известно, что певец также служит в рядах ВСУ еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Поздравляю всех с Днем Сухопутных войск Украины. Есть честь быть причастным к этой славной семье в составе 49 отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина. Хочу пожелать нам победы, в которую я верю. Поэтому до встречи на развалинах Кремля там и увидимся. Все будет Украина, все будет паляница. Слава Украины, слава ВСУ, слава Сухопутным войскам Украины,

– отметил Юрченко.