"Именно в тот день началась война за нашу независимость": как звезды вспоминают расстрелы на Майдане

20 февраля в День памяти Небесной Сотни украинцы скорбят о погибших героях. Звезды тоже не остались в стороне, они вспомнили о памятной дате в социальных сетях и высказали несколько слов про этот трагический день.

Украина ежегодно 20 февраля чествует память жертв, которые погибли в эти дни на Майдане. 24 Канал собрал воспоминания тех событий от украинских артистов.

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Многие звезды вспомнили трагические события на Майдане Незалежности в Киеве, которые случились 20 февраля 2014 года.

Звезды вспоминают события на Майдане 2014 года

Святослав Вакарчук

Артист присоединился к памяти Героев Небесной Сотни и написал трогательные слова в инстаграмме.

Именно в этот День мы показали миру, что свобода и достоинство – наши неотъемлемые ценности. Именно в этот День началась война за нашу независимость. Именно в Тот День мы стали собой…,

– написал он.

Светлана Тарабарова

Певица подчеркнула, что именно благодаря тем событиям украинцы стали свободными навсегда. "Помним каждого, кто отдал свою жизнь за будущее Украины, свободной и независимой", – написала она. Кроме того, Тарабарова распространила отрывок своей песни "Верю, знаю".

Евгений Клопотенко

Известный шеф-повар признается, что у него часто спрашивают, как его изменила война, что он переосмыслил за это время. На это Клопотенко отвечает, что его изменили расстрелы людей на Майдане в 2014 году. "Это была точка зарождения во мне чего нового. С этой точки началась моя борьба за Украину, украинскую культуру и украинскую пищу", – уверяет он.

Я всю жизнь знал, что я не = Советский союз, но не совсем понимал, а кто же я. Но в 2014-м я точно понял и почувствовал, что я украинец. Тогда я плакал и держал крепко кулаки, когда видел смерть первых героев. Я плакал и держал кулаки, когда слушал "Пливет кача". Я плакал и держал кулаки, когда слышал гимн Украины. Теперь я больше не плачу. Теперь я действую, потому что помню тот момент своего перерождения и замечаю, как перерождается моя страна каждый день. И я благодарен тем, кто помогает ей становиться лучше. Слава Героям,

– написал он.

Ирина Федишин

Артистка также почтила память погибших героев. "Помним! Боремся! Победим! Светлая память Героям Небесной Сотни", – написала она в соцсети.

МамаРика

Певица в Instagam-Stories опубликовала фото, чтобы почтить героев. Она подписала фото: "Герои не умирают".



MamaRika о расстреле на Майдане / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona напомнила подписчикам, что сегодня отмечают День Героев Небесной Сотни. "Вечная слава и память героям", – написала она.



Реперка Alyona Alyona gро растрели на Майдане / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Даша Цветкова

Блогерша Даша Квиткова тоже не смогла промолчать в этот день. Она показала подписчикам фото с Майдана и добавила календарь с датой 20 февраля.



Даша Цветкова п разрастли на Майдане / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Наталья Денисенко

Украинская актриса Наталья Денисенко вспомнила о событиях с этого дня 9 лет назад. Артистка перепостила в инстаграмме сообщение о Дне памяти героев и написала, что помнит об этой трагедии. "Мы столько боремся. Скоро будет победа", – считает Наталья Денисенко.



Наталья Денисенко о расстреле на Майдане / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Группа Kalush

Группа Kalush, которая в прошлом году победила на Евровидении-2022, также почтила память погибших. "Сегодня День памяти Героев Небесной Сотни. Помним, боремся и победим", – написали они в инстаграмме. Артисты продублировали надпись на английском языке.



Группа Kalush g разрастли на Майдане / Скриншот с их инстаграм-сторис

Вторая Река

Группа "Друга Ріка" почтила память украинских героев.

"Каждый год 20 февраля мы чтим память 107 жертв пророссийского режима в Украине. В этот день погибло наибольшее количество активистов Майдана. Это были обычные люди разных профессий и возраста, но чрезвычайными были их любовь к Украине, смелость и желание быть свободными гражданами в европейской стране. Вечная память и уважение Героям", – написали артисты.

Оля Цыбульская

Звезда распространила фотографии участника Небесной Сотни.

Сегодня День памяти тех людей, которые на своей груди и руках подняли на небо Революцию Достоинства. Я когда вспоминаю эти события, то первый, кто мысленно – это Сергей Нигоян. Светлая память всем героям и благодарность,

– сказала певица.



Оля Цыбульская п разрастли на Майдане / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Екатерина Сильченко

Дизайнер Екатерина Сильченко тоже почтила память погибших героев. Она перепостила в соцсети видео, на котором показаны кадры с Майдана в 2014 году.



Екатерина Сильченко п разрастли на Майдане / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Никита Добрынин

Ведущий и участник "Холостяка" Никита Добрынин тоже написал несколько слов об этих трагических событиях. "В этот день мы вспоминаем подвиг участников Революции Достоинства 2013 – 2014 годов и чтим память погибших во время протестов", – сказал Добрынин.



Никита Добрынин п ро растрели на Майдане / Скриншот с его инстаграм-сторис

Григорий Решетник

Телеведущий Григорий Решетник распространил фотографии с событий Майдана и написал, что герои не умирают. "Будем помнить всегда", – сказал он.



Григорий Решетник о расстреле на Майдане / Скриншот с его инстаграмм-сторис