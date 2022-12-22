"Поняли только сейчас": звезды поздравляют с Днем энергетика и благодарят за бесценную работу

В кратчайший световой день года Украина отмечает День энергетика. Раньше этой профессии придавали не особое значение, однако во время войны, когда Россия обстреливает страну и лишает света, энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть электропитание в украинские дома.

День энергетика в Украине традиционно отмечают 22 декабря. В этом году этот праздник приобрел особое значение и еще больше наполнен словами благодарности украинским защитникам энергетического фронта. Их в сети также выразили украинские артисты и ведущие.

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Отдельную публикацию в инстаграмме в День энергетика посвятила ведущая Екатерина Осадчая. Она была одной из первых, которая после обстрелов энергетической инфраструктуры призвала экономить питание дома. Сейчас она искренне приветствовала энергетиков с праздником, назвав их "воинами света".

"Воины света, наши энергетики, с вашим днем!! Недаром День энергетика отмечают в кратчайший световой день года, ведь в мирное время в этот день их трудная работа наиболее заметна. Наши герои, сегодня, мы как никогда ощущаем на себе важность вашей работы. Мы безгранично благодарны вам за вашу преданную работу, часы без сна, за то, что вы рискуете жизнью, чтобы, несмотря на постоянные обстрелы, что бы мы оставались в тепле, мы знаем, что вы делаете все, что в ваших силах, а мы в то время не жалуемся, сжигаем свечи, греемся чаем и наслаждаемся страной без врага. Спасибо каждому работнику энергетической отрасли Украины, низкий поклон!" – написала Катя Осадчая.



Екатерина Осадчая поздравила с Днем энергетика / Фото из инстаграмма ведущей

К теплым словам поздравлений также присоединились другие артисты: Тина Кароль, Владимир Остапчук, Надя Дорофеева, Юлия Санина и Джамала.

Звезды поздравили с Днем энергетика / Фото с инстаграм-сторис

Какая ситуация с возобновлением украинской энергосистемы

Напомним, что украинская энергосистема продолжает приходить в себя после девятой массированной атаки россиян. Атака на гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы лишить людей света, длится уже третий месяц. По словам эксперта по энергетике Центра Разумкова Максима Белявского, в некоторых местах возобновить электроснабжение удается даже быстрее, чем ожидалось.

Однако дефицит в энергосистеме Украины будет сохраняться и дальше. Следовательно, в Украине продолжатся плановые отключения электроэнергии. Если лимиты на уровне областей не будут выдерживаться, то будут вводиться аварийные отключения.