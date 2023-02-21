Украинский – это круто: звезды, сознательно перешедшие на государственный язык с начала войны

Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля. Этот день стал особенным для украинцев, ведь после полномасштабного вторжения большая часть перешла на государственный язык. Ниже рассказываем о звездах, которые перешли на украинский и показали пример для фанатов.

Украинский язык после 24 февраля 2022 года стал трендом и еще одним фактором объединения. В Международный день родного языка 24 Канал подготовил подборку, в которой собрал звезд, которые перешли на украинский язык и призвали к этому и своих поклонников.

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Андрей Бедняков

Шоумен и ведущий, родившийся в Мариуполе, всю жизнь говорил по-русски. В мае 2022 года он объявил, что полностью переходит на украинский. Так он выразил свою позицию против убийств, оккупации и спасения русскоязычных.

Теперь можете называть меня "бЭндеровцем". Вы так называете человека, который любит свою страну?

– писал Андрей.



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Алексей Дурнев

Блогер и ведущий обычно общался на русском, но в марте обратился к русскоязычным с просьбой переходить на государственный. С тех пор он начал писать в блоге на украинском и общаться на нем в своих видео. Но Дурнев призвал с пониманием относиться к людям, как он, не упрекать из-за ошибок, а поощрять.

А всех русскоязычных украинцев я призываю хотя бы попытаться перейти на украинский в быту. Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, ошибок будет меньше, вам будет все комфортнее. Украинская крутая. И вы с ней, дорогие.



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Владимир Дантес

Артист признал, что до 24 февраля не только был русскоязычным, но и велся на нарративы и размывал границы. В июне музыкант не только перешел на украинский язык, но и выпустил трек, по которому призвал следовать тренду и не бояться ошибок.

"Я Вова, я из Харькова, мне 33 года и все эти 33 года я говорил по-русски. Это плохо или хорошо? У меня нет ответа, но точно есть понимание, что делать дальше. Я никогда не писал на украинском, потому что у меня просто не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий. Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык".



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Ирина Горова

Продюсер начала переходить на украинский язык за месяц до войны. Она сделала это по своему желанию. В обиходе Ирины теперь только украинский язык.

"Украинский я изучала в школе, когда работала в банке, то все документы вела на украинском. В то время многие люди общались по-русски и я, не знаю почему, перешла на нее. Но где-то за месяц до начала полномасштабной войны в офисе, в быту мы начали переходить на украинский. Это не было связано с войной, потому что мы не верили в это".



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Наталья Денисенко

С началом великой войны актриса и ее муж в обиходе еще общались на русском, но впоследствии приняли решение переходить. Иногда у нее возникают трудности в общении, но звезда не останавливается.

Этот период "украинизации" должен продолжаться мягко и с поощрением,

– считает Наталья.



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Анна Тринчер

Блогерша и певица перешла на украинский с началом войны вместе с женихом, а теперь мужем, Александром Волошином. Теперь пара записывает сторез, песни, пишет сообщения только государственным.

"Я действительно сожалею, что не сделала этого раньше", – говорила Анна.



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Елизавета Юрушева

Жена Александра Скичка перешла на украинский в ноябре – в начале войны ее мнение о редком языке было другим. Но после отдыха в Турции, где ей встречались россияне, она осознала, что не хочет иметь с ними ничего общего.

"Сейчас у меня есть цель сделать своим родным украинский! И говорить только на нем! Всегда! Я так давно хотела его выучить и сейчас лучшее время! Я очень рада, что сама к этому пришла, хоть и только сейчас".



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Лилия Подкопаева

Следует не забывать и об артистах, перешедших на украинский язык еще до 24 февраля. В частности, это Светлана Тарабарова, Тарас Тополя и Alyosha и другие – они начали общаться на государственном и изучать его еще в 2014 году, после Революции Достоинства и начала войны на Донбассе.

Спортсменка родилась и выросла в Донецке, поэтому для нее переход с русского был непростым. Она живет в США, где общается на английском, однако решилась на решение учить украинский и даже занимается с учителем.

"Сейчас я занимаюсь с учителем. Очень хочу хорошо разговаривать. Потому что это наш украинский язык".



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Антон Птушкин

Блогер из Луганска, который создавал видео на тему туризма и путешествий по-русски и давал интервью Дудю, после вторжения создал новый украиноязычный канал. Как рассказывали его друзья, он занимается украинским с учителем.

Надя Дорофеева

Певица после 24 февраля начала вести соцсети на украинском, и, что не менее важно, писать новые песни на государственном языке. Кроме того, Надя практикует украинский и в быту – говорит, что даже сама не замечает, как общается соловьиной.



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Екатерина Павлик

Хотя Виктор Павлик общается на украинском языке, его жена вела блог и говорила в быту на русском. Это изменилось после 24 февраля.

"Мы будем жить уже в другой стране. В еще более успешной, независимой, осознанной стране. Мы станем и уже осознали тотальную переоценку ценностей. Мы все это переживем. И такие глобальные изменения не пройдут бесследно. Все обязательно будет гораздо лучше, чем было".

Даша Цветкова

Украинские блоггеры, среди которых Даша Квиткова, Никита Добрынин, Татьяна Парфильева, также перешли на украинский язык и продемонстрировали пример для своих поклонников. Кроме того, Даша Квиткова популяризирует "ежедневный донат" – она ежедневно показывает и призывает донатить на ВСУ.



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Кристина Остапчук

Бывшая жена Владимира Остапчука обычно общалась по-русски, но за неделю до войны частично перевела свой блог на украинский язык. Впоследствии она полностью перешла на государственный язык, так же, как и его бывший муж.



Звезды, которые перешли на украинский / Фото с инстаграма

Добавим, на украинский язык, по крайней мере, в социальных сетях, перешли большинство украинских знаменитостей, о которых мы не упомянули выше. Это: