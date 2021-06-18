Деми Роуз выпятила огромную грудь в откровенном купальнике: жаркое фото

Сексапильная британская красавица в который раз похвасталась пышным бюстом. Деми Роуз позировала на камеру в откровенном топе от купальника, который едва прикрыл интимные зоны груди.

Деми Роуз является одной из самых соблазнительных моделей современности. Звезда не стесняется появляться в минимальном количестве одежды, показывает обнаженное тело многомиллионной аудитории подписчиков.

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На днях красавица позировала на красивой локации посреди невероятной природы Ибицы. Роуз предстала перед объективом, повязав на талии салатовый платок, которым прикрыла огромные ягодицы. На грудь Деми надела верх от купальника белого цвета с цветочным принтом. Такой бюстгальтер на завязках едва прикрыл пышную грудь сексуальной модели.

Длинные роскошные волосы горячая британка уложила в легкие локоны, часть которых собрала в пучок сверху. На лице знаменитость сделала фирменный макияж с нюдовым блеском на губах.

Эротично позируя, звезда продемонстрировала роскошное тело и в который раз взбудоражила воображение пользователей сети.



Деми Роуз выпятила пышную грудь в купальнике / Фото из инстаграма Деми Роуз