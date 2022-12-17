В Ливерпуле примут за своего – как на отборе отреагировали на "британское" выступление DEMCHUK

Украинский исполнитель Василий Демчук (DEMCHUK) впервые участвовал в отборе Евровидения в Украине. И его дебют с первой английской песней стал потрясающим. Джамала отметила, что он стал похож на культовых мировых исполнителей.

На сцене Национального отбора Евровидения-2023 Василий Демчук выступил третьим и в очередной раз удивил публику лирическим исполнением песни "Alive". Он выступил с гитарой как классический пописполнитель, готовый разбивать сердца миллионов девушек.

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Это сразу заметили ведущие и судьи отбора. Злата Огневич, которая ведет шоу вместе с Екатериной Павленко и Тимуром Мирошниченко, пошутила, что "у нее создалось впечатление, что в Ливерпуле его примут за своего".

Ты знаешь, есть что-то в тебе такое, будто намек Эду Ширану, что скоро придется делиться сценой,

– смеялась Злата с залом.

Однако DEMCHUK добавил, что когда его сравнивают с Эдом Шираном, он совсем не против.

Комментировать выступление взялась Джамала, которая разбирается в конкурсе Евровидения и знакома со многими звездами оттуда. Говорит, что неизвестно, как Европа при его победе на отборе в Украине воспримет похожего на многих исполнителя, однако его выступление она оценивает очень по достоинству.

"Василий, вы поете просто фантастически. Тембр, ваша музыкальность... Я считаю, это настолько удачно и гармонично с вами! Это песня о любви, поиске света, для меня сейчас это все перекликается с нами, украинцами. Конечно, рядом с этнокогортой есть когорта лирико-романтических песен… И да, это похоже и на Эда Ширана, и на Тома Греннана, и да, это классные ребята, поющие с гитарами, но вопрос действительно в том, как это будет действительно конкурировать на сцене Ливерпуля. То что голос, музыкальность гармоничны с тем, что вы написали – это все плюсы. Но пока говорю, это было здорово", – сказала Джа.

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: DEMCHUK – Alive

Перед отбором мы побеседовали с DEMCHUK о конкурсе, поэтому заглядывайте, что как он готовился и что думал о своем будущем выступлении.