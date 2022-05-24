Делаем все, что в наших силах – Оля Полякова и Лилия Подкопаева выступили в США

Украинские звезды, уехавшие за границу, неустанно говорят о войне в Украине. Они делают все для того, чтобы мир не забывал ужаса, который сейчас переживает наш народ. Оля Полякова и Лилия Подкопаева провели первые выступления в рамках американского тура.

Оля Полякова с дочками уехала за границу, однако продолжает поддерживать Украину. Артистка организовала благотворительные концерты в Соединенных Штатах Америки и рассказала, как прошли первые выступления.

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Оля Полякова выступила в Майами

Исполнительница поделилась серией фотографий с концерта в Майами. Он стал одним из первых в рамках американского тура. В зале было много украинской символики. Поляковой казалось, что концерт проходит в Украине. Она верит, что скоро так и будет. Сейчас каждый из нас делает для этого все возможное.

Артистка продолжит гастролировать по Америке, встречаться с находящимися там украинцами, а также со всеми, кто поддерживает Украину, приходит на концерты с украинскими флагами. Атмосфера, которая была в зале во время концерта Поляковой, показала, что музыка исцеляет душевные раны, придает силы и веры в лучшее.

"Во время тура я буду прилагать все усилия, чтобы мир продолжал беспокоиться за Украину каждый день. Чтобы все, что происходит на нашей родной земле сейчас, не начало казаться людям в других странах обыденностью, чтобы они знали, каких сверхчеловеческих усилий стоит нам каждый день борьбы за нашу свободу", – подчеркнула Полякова.

Мы не имеем права терять ни одного часа! Делаем все, что в наших силах, чтобы приблизить победу! Благодарю всех за поддержку!

– подытожила звезда.

Как прошел концерт Оли Поляковой в Майами / Фото с инстаграмма певицы

Специальной гостьей концерта стала украинская спортсменка Лилия Подкопаева. Обе звезды вышли на сцену в патриотических нарядах:

Полякова надела роскошное сине-желтое платье;

Подкопаева предстала перед публикой в нежной вышиванке, которую соединила с приталенной синей юбкой.

Отметим, что за вечер Оля несколько раз меняла образ. Она продемонстрировала американской публике наряды, в которых выступала в Украине до начала полномасштабной войны.