Дебют Måneskin и триумф BTS: победители музыкальной премии American Music Awards 2021

В ночь с 21 на 22 ноября в Лос-Анджелесе отгремела музыкальная премия American Music Awards 2021. Ведущей церемонии впервые стала эпатажная Cardi B, а BTS, Doja Cat и Megan Thee Stallion победили сразу в трех главных номинациях.

Одно из самых горячих музыкальных событий года American Music Awards 2021 собрала в зале сотни меломанов, а на сцене – лучших представителей мирового шоу-биза. Так, в США дебютировал итальянская рок-группа Måneskin с хитом "Beggin", а BTS вошел в историю премии как первый азиатский коллектив, который получил статуэтку "Артист года". Имена всех победителей AMA узнавайте ниже.

Читайте также Украинка Таня Муиньо получила награду MTV EMA 2021 вместе с Эдом Шираном и Måneskin

Победители American Music Awards 2021

Артист года – BTS

Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo

Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More

Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)

Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан

Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт

Лучший поп-дует или группа – BTS

Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – "Еvermore"

Лучшая поп-песня – BTS – Butter

Лучший хип-хоп исполнитель – Drake

Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion

Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – "Good News"

Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up

Лучший R&B исполнитель – The Weeknd

Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat

Лучший R&B альбом – Doja Cat – "Planet Her"

Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open

Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny

Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G

Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga

Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly