Спокуслива українська співачка і модель Даша Астаф'єва влаштувала зимову відпустку в Буковелі. На тлі засніжених пейзажів зірка продемонструвала стриманий образ у сірому костюмі за майже 9 тисяч гривень.

Замість спекотних закордонних курортів Даша Астаф'єва обрала 4-зірковий готель в Буковелі. Відпустка зірка збіглася в часі зі снігопадами в Україні, тому вона змогла насолодитися по-справжньому зимовими видами та засніженими горами. Модель наголосила, що цей відпочинок – втеча від реальності та буденності. Вона проводила час біля каміну, читала, релаксувала у СПА та не відмовляла собі в смачненькому.

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"Ескапізм – моє нове хобі. Знайомство з країною, з найтеплішими її куточками! Дякую за добрі та смачні ранки, за неймовірний краєвид, що відкривається з вікон мого номера та за затишне СПА. За теплі вечори біля каміну з такою очікуваною книжкою", – написала знаменитість.

Образ Даші Астаф'євої

Для зйомки в горах співачка обрала стриманий look, який аж ніяк не відповідає її буденному спокусливому стилю. Вона постала в шерстяному костюмі сірого кольору, який складається з теплих приталених штанів і джемпера оверсайз. Вартість одягу від українського бренду Chalety становить 8 900 гривень.

Затишний аутфіт Даша Астаф'єва довершила чорною сумочкою на пояс і в'язаною хусткою бузкового кольору, яку зав'язала на голові. Красуня позувала без макіяжу, зібравши волосся в низький хвіст і захопивши майже 450-тисячну аудиторію своєю вродою.

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Де відпочивають українські зірки: