Говорят, что благотворительность, – Даша Астафьева обвинила артистов в зарабатывании на войне

Певица Даша Астафьева с первых дней войны присоединилась к волонтерам в Киеве. Она всячески пытается помочь нашим военным. А вот украинских артистов, выступающих за границей якобы на благотворительных концертах, обвинила в зарабатывании денег.

Многие украинские артисты во время войны находятся за границей. Там они приобщаются к разным благотворительным мероприятиям. Даша Астафьева убеждена, что некоторые артисты таким образом зарабатывают деньги, а не помогают Украине.

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Даша Астафьева об украинских артистах за границей

Иногда они говорят, что зарабатывают миллионы. Где те миллионы, где это доказательство? Просто сядь и посмотри выступления. Это люди, не слышавшие взрывов. Я не считаю, что это откровенно, что это честно,

– сказала исполнительница.

Конкретных имен Даша не называла, но она уверена, что не все звезды действительно помогают нашей стране из-за рубежа.

Оставшиеся в Украине артисты тоже часто выступают, однако перед военными. Они пытаются как-то поблагодарить защитников за все то, что те делают для нас. По словам Даши, это совсем другие эмоции, чем те, что музыканты переживают на сцене, где дуют вентиляторы, светят прожекторы. Астафьева считает, что в большинстве случаев на благотворительных концертах артисты зарабатывают деньги.

Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать. Они говорят, что это благотворительность. Но я думаю, что они зарабатывают деньги,

– подытожила певица.

Даша Астафьева о благотворительных организациях

Даша Астафьева за время войны контактировала с несколькими благотворительными организациями и работа некоторых из них ее поразила, ведь выяснилось, что они забирают себе 20 процентов от всех пожертвований: "Распределение такое, меня заткнули за минуту. При том, что я не буду молчать. Пусть это будет на вашей совести. Ведь потом люди, которые это делают, будут собирать себе на здоровье. Нужно быть очень внимательными с благотворительными фондами. Они забирают 20 процентов каждого сбора. Официально. А не официально?".

Интервью Даши Астафьевой: смотрите видео онлайн