Даша Астафьева рассказала, как над ней смеялись из-за веснушек на лице

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева раньше очень сильно стеснялась своих веснушек. Они казались звезде некрасивыми, а также становились причиной насмешек. Звезду называли "рябой" и "конопэ".

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева, как и большинство украинских звезд, боролась с комплексами. В новом посте звезда рассказала, что очень не любила себя из-за заметных веснушек.

К слову Ударили головой о стену и выбрасывали вещи: MELOVIN рассказал, как над ним издевались в школе

Даша Астафьева о насмешках из-за веснушек

Знаменитость рассказала, что перестала любить свои веснушки тогда, когда поняла, что не похожа на других. Ей казалось, что веснушки похожи на грязь. Даша Астафьева удостоверилась в своих мыслях, когда над ней начали насмехаться.

"Рябая", "Конопэ", "на тебе, что мухи посидели". Фух. Чего мы с веснушками только не слышали,

– призналась артистка.

Тогда звезда долго мечтала о том, чтобы навсегда избавиться от веснушек и удалить их. Однако эти планы не сбылись. Напоследок модель пожелала всем людям, имеющим веснушки, любить себя и найти любимого или любимую, что влюбится в эту миловидную особенность.



Даша Астафьева / Фото из инстаграма Даши Астафьевой

Напомним, недавно певец MELOVIN поделился жуткими историями о том, как подвергался буллингу в школе. Ему кричали "Почему ты идешь в мужской туалет", ловили в коридорах, бросали рюкзак, плевали в стакан с соком, выбрасывали вещи в окно. Однажды парня ударили головой о стену так, что он попал в больницу.

Текст публикации Даши Астафьевой

Полюби веснушки свои, и весь мир тебе улыбнется.

Как же долго я стеснялась своих меток. Буквально с первого осознания, что я не такая, как все... Мне казались они грязными и непривлекательными. А главное, всегда были плюс одним поводом для насмешек.

"Рябая", "Конопэ", "на тебе, что мухи посидели".

Фух. Чего мы с веснушками только не слышали. Удалить – мечта, которая (большое спасибо) так и не сбылась.

Конопатая армия, мы вас обнимаем! Любите себя. И пусть у каждого такого человека, встретится тот, кто захочет начать считать эти волшебные точечки... (Знаю-знаю, это будет долго).