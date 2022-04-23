Дантес признался, как они с Дорофеевой поделили имущество и кому достался дом

В марте Дорофеева и Дантес объявили, что разводятся. Как выяснилось, они разъехались еще в начале февраля, но в войну жили вместе. У пары остался роскошный дом под Киевом, который они планируют продать, а деньги – поделить.

С каждым интервью появляются все новые подробности развода Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой. В разговоре со Славой Деминым певец признался, что еще в начале февраля съехал на съемную квартиру, потому что в январе они решили, что расходятся. Он хотел покинуть любимый дом, но она предложила его продать.

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Дантес о разводе с Дорофеевой

Я сказал: "Хочешь, забирай дом", а Надя говорит: "Мне не нужны эти героические поступки. Мы строили его вместе, и будем делить тоже вместе". Никто из нас не захотел бы оставаться в этом доме,

– признался Дантес.

Дантес с Надей Дорофеевой возле дома под Киевом: фото

Он рассказал, что 1 марта они с Дорофеевой планировали вечеринку, на которой бы красиво объявили, что разводятся. Однако планы звезд перечеркнула война, немного сблизившая их.

"Когда началась война, мы были рядом, я приехал домой. Собирали вместе вещи. И через две недели такое странное ощущение, что мы не вместе, а вроде бы вместе. Поняли, что картинка нечестна и решили жить порознь и во время войны", – поделился Дантес.

Артист добавил, что сейчас они с Надей нормально общаются, но чувства у него остались. Так что, в отличие от певицы, к новым отношениям он не готов, как и к официальному разводу во время войны.

Мы вообще об этом не думаем, эта страница в паспорте не давит на тебя. Я не вижу необходимости делать это прямо сейчас, и Надя тоже не видит. Захотим, сделаем,

– заявил Владимир об официальном разводе.

Полное интервью Дантеса Славе Демину: смотрите видео онлайн