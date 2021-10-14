Да хранит вас Бог, – Вакарчук трогательно поздравил с Днем защитников и защитниц Украины

14 октября наша страна впервые отмечает День защитников и защитниц Украины. К поздравлениям присоединилось немало знаменитостей. Среди них и Святослав Вакарчук, опубликовавший архивные кадры с военными.

Тысячи украинских военнослужащих ежедневно защищают украинскую землю от российских захватчиков. Они рискуют собственной жизнью, чтобы мы жили в мирном государстве.

Не пропустите Как звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины: красноречивая подборка

14 октября – это их день. День, когда со всех уголков страны в очередной раз несутся поздравления для отважных женщин и мужчин, которые уверенно защищают Украину.

Святослав Вакарчук присоединился к поздравлениям и на личной странице опубликовал архивные фото и видео с военными. Он с гитарой в руках спел для защитников и поблагодарил за их неутомимый труд.

Для просмотра фото листайте вправо:

Текст публикации Святослава Вакарчука:

Пока мы работаем и учимся, воспитываем детей и помогаем родителям... Пока мы пишем новые песни и ходим на концерты... Пока мы болеем и лечим... Пока мы грустим и радуемся... Они защищают. Защищают нас. Защищают Право каждого из нас жить своей жизнью. Защищают Украину.

С праздником вас, наши защитники и защитницы. Да хранит вас Бог. Слава Украине!