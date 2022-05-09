Чтобы Украина победила: Фреймут рассказала о трогательном желании 6-летнего сына в день рождения

В воскресенье, 8 мая, день рождения праздновал единственный сын Оли Фреймут. Валерию исполнилось 6 лет. Несмотря на войну звездная мама устроила ему настоящий праздник, а он загадал одно желание – чтобы Украина победила.

Из-за войны Оля Фреймут с тремя детьми уехала за границу, но не признается, куда. В безопасном месте она устроила сыну грандиозное празднование дня рождения – с шариками, подарками, тортом в виде героев мультика Red Ball. В то время как у 6-летнего Валерия было только одно желание.

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Оля Фреймут о желании 6-летнего сына на день рождения

Вчера ты по-взрослому попросил нас: "Я так жду сюрприза, чтобы Украина на мой день рождения победила". Эту просьбу я переадресовываю небесам,

– призналась Оля Фреймут.

"Шесть лет назад киевское утро было ласковым, я помню его в деталях, к шелесту листьев в нашем саду, к улыбке папы, когда он взял тебя на руки в родильной комнате... Валерий. Ты появился на свет в День матери", – поностальгировала телезвезда и дополнила пост редким фото с единственным сыном.

Оля Фреймут с сыном Валерием / Фото с инстаграма телеведущей

Сын Оли Фреймут Валерий / Фото инстаграм-сторис телеведущей

Праздничный торт для сына Оли Фреймут / Фото из инстаграм-сторис телеведущей

Полный текст публикации Оли Фреймут:

Мое благословение, мой сынок!

Сегодня твой день рожденья. Шесть лет назад киевское утро было ласковым, я поминаю его в деталях, к шелесту листьев в нашем саду, к улыбке папы, когда он взял тебя на руки в родильной комнате... Валерий. Ты появился на свет в День матери.

Вчера ты по-взрослому попросил нас: "Я так жду сюрприза, чтобы Украина на мой день рождения победила". Эту просьбу я переадресовываю небесам.

Мамы Украины, нам сегодня гордо, радостно, горько, больно. Но мы счастливы, мы воспитываем достойных сыновей и дочерей! Скоро снова по Украине раздается детский смех, мы соберемся большими семьями за щедрым столом. И будет победа.