Чтобы Украина победила: Фреймут рассказала о трогательном желании 6-летнего сына в день рождения
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
В воскресенье, 8 мая, день рождения праздновал единственный сын Оли Фреймут. Валерию исполнилось 6 лет. Несмотря на войну звездная мама устроила ему настоящий праздник, а он загадал одно желание – чтобы Украина победила.
Из-за войны Оля Фреймут с тремя детьми уехала за границу, но не признается, куда. В безопасном месте она устроила сыну грандиозное празднование дня рождения – с шариками, подарками, тортом в виде героев мультика Red Ball. В то время как у 6-летнего Валерия было только одно желание.
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Оля Фреймут о желании 6-летнего сына на день рождения
Вчера ты по-взрослому попросил нас: "Я так жду сюрприза, чтобы Украина на мой день рождения победила". Эту просьбу я переадресовываю небесам,
– призналась Оля Фреймут.
"Шесть лет назад киевское утро было ласковым, я помню его в деталях, к шелесту листьев в нашем саду, к улыбке папы, когда он взял тебя на руки в родильной комнате... Валерий. Ты появился на свет в День матери", – поностальгировала телезвезда и дополнила пост редким фото с единственным сыном.
Оля Фреймут с сыном Валерием / Фото с инстаграма телеведущей
Сын Оли Фреймут Валерий / Фото инстаграм-сторис телеведущей
Праздничный торт для сына Оли Фреймут / Фото из инстаграм-сторис телеведущей
Полный текст публикации Оли Фреймут:
Мое благословение, мой сынок!
Сегодня твой день рожденья. Шесть лет назад киевское утро было ласковым, я поминаю его в деталях, к шелесту листьев в нашем саду, к улыбке папы, когда он взял тебя на руки в родильной комнате... Валерий. Ты появился на свет в День матери.
Вчера ты по-взрослому попросил нас: "Я так жду сюрприза, чтобы Украина на мой день рождения победила". Эту просьбу я переадресовываю небесам.
Мамы Украины, нам сегодня гордо, радостно, горько, больно. Но мы счастливы, мы воспитываем достойных сыновей и дочерей! Скоро снова по Украине раздается детский смех, мы соберемся большими семьями за щедрым столом. И будет победа.