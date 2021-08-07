Еще одно "серебро" на Олимпиаде: что публикуют в инстаграме спортсменки Лузан и Четверикова

Спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на Олимпиаде-2020 в Токио получили для Украины "серебро". Девушки соревновались в гребле на каноэ-двойках. Хотя спортсменки не получили желаемого первого места, но невероятно счастливы, что все-таки получили желанную медаль.

Украинские спортсменки показала отличный результат на Олимпиаде-2020 и принесли сборной еще одну медаль. Анастасия и Людмила большую часть времени уделяют спорту, поэтому и ленты их социальных сетей наполнены соответствующим контентом.

Интересно Элина Свитолина в платьях и костюмах: повседневные и праздничные образы теннисистки

Но кроме спорта у девушек есть еще немало интересных публикации. Они часто путешествуют по миру и публикуют фотографии из повседневной жизни, прогулок с друзьями и тому подобное.

Инстаграм Анастасии Четвериковой

Девушка редко публикует фотографии. Обычно сообщения появляются после знаменательных событий в ее жизни. Анастасия часто встает перед камерой в спортивной форме и показывает закулисье профессиональной жизни.

Инстаграм Людмилы Лузан

Блог Людмилы наполнен большим количеством сообщений. Она с удовольствием делится с поклонниками яркими снимками и показывает моменты из жизни, которые хочет запечатлеть в памяти. Конечно, есть много спортивных фотографий, однако кроме них можно увидеть путешествия Лузан, ее прогулки, повседневную одежду и тому подобное.