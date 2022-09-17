Калуш рассказал, какая миссия украинского артиста: группа выступила на концерте в Люблине

В Польше 17 сентября прошел концерт в поддержку Украины. Там выступили победители Евровидения Kalush Orchestra.

Журналистам 24 канала удалось пообщаться с участниками группы. Солист Олег Псюк отметил, что украинские артисты обязаны стоять на интересах своей страны.

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"Думаю, что миссия украинского артиста – это показывать нашу культуру. Рассказывать о войне и собирать деньги. Сейчас в Европе все сходят с первых полос новости о войне. Мы боремся с этим и сообщаем, что в Украине идет жестокая война. Это наша цель", – рассказал певец.

Kalush Orchestra о впечатлениях после выступления: смотрите видео

На концерт пришли украинцы

По словам Псюка, сейчас Kalush Orchestra имеет около 20 концертов в месяц. Группа участвует в различных благотворительных акциях и уже привыкла к такому темпу выступлений.

Сегодня было очень много украинцев. Было очень приятно, что люди знают старые песни Калуша, потому что понятно, что знают преимущественно "Стефанию". Все пели, была очень душевная атмосфера, – сказал Псюк.

Что известно о концерте

На концерте в Люблине собирали деньги для фонда UNITED 24. Следовательно, их потратят на восстановление Украины. Организатор Петр Буковецкий отметил, что средства поступают уже 2 недели не только от украинцев или поляков, но и людей из разных уголков мира. Сбор продлится еще 2 недели после концерта.

"Польша ближе к Украине, поэтому мы хотим донести сигнал до мира о свободе воли и о братстве. Ведь именно в этом заключается наша поддержка, думаю, что ситуация в мире слишком опасна", – подчеркнул организатор.

Обратите внимание – концерт в поддержку Украины в Люблине: смотрите видео