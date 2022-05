"Чрезвычайная новость": Go_A выступят на масштабном фестивале Glastonbury-2022

Украинская группа Go_A, представлявшая Украину на Евровидении-2022, приедет на Glastonbury-2022. На этот фестиваль съезжаются люди из разных уголков планеты.

Украинская группа Go_A, которая стала известна на весь мир после Евровидения-2021, поедет на масштабный фестиваль Glastonbury-2022. Коллектив поделился новостью с поклонниками.

Украинцы гибнут за свободу, – Барских произнес мощную речь перед Billboard Music Awards

Go_A выступят на Glastonbury-2022

Друзья, у нас удивительная новость! Мы едем на Glastonbury-2022! Этим летом мы сыграем на легендарном британском фестивале Glastonbury-2022. Этот фест является одним из самых масштабных музыкальных событий, на которые съезжаются сотни тысяч людей со всей планеты.

– рассказал группа.

На сцене этого фестиваля выступали самые известные артисты за всю историю мероприятия. Для Go_A будет историческим событием выступить на Glastonbury-2022.

"Для нас невероятная честь видеть название нашей группы в лайн-апе этого года. Обо всем, что болит, и все, что теплится внутри, мы споем с одной из самых больших сцен — John Peel Stage, которую еще называют "Сценой новой музыки". Своего времени выступление на этой сцене открыло миру таких легенд, как Florence + the Machine, The XX, Daughter, The Killers, London Grammar и многих других. Звучит как мечта, правда? Будем творить музыкальную историю вместе!" – поделились в Go_A.



Go_A выступит на Glastonbury / Фото с инстаграма группы

Glastonbury-2022: что известно