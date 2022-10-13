Фотожурналисты Чернов и Малолетка получили французскую премию за фото из Мариуполя

Украинские фотожурналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами французской премии Bayeux Calvados-Normandy Award. Награду корреспонденты получили за репортажи из Мариуполя.

Журналисты внесли свой вклад в то, чтобы мир увидел правду об ужасах, которые творились в Мариуполе. Украинские военные до последнего обороняли город, но оккупанты сделали все, чтобы уничтожить его.

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Украинцы получили премию за фото из Мариуполя

Видеограф и фотожурналист Associated Press Мстислав Чернов и фотокорреспондент Евгений Малолетка работали в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения. Они снимали военные преступления, которые Россия совершала против мирного населения.

Мстислав Чернов победил в номинации "Video Image" и занял второе место в номинации "Television". Евгений Малолетка одержал победу в номинации "Photo".

Вместе с коллегами я обнаружил работы несомненного совершенства. Уровень был настолько высоким, что трудно было определиться между репортажами!

– сказал председатель жюри премии, немецкий журналист Томас Дворжак.



Украинцы получили премию за фото из Мариуполя / Фото Jerome Delay

– ежегодная премия для военных корреспондентов, основанная в Нормандии в 1994 году.

Это уже не первая награда Чернова и Малолетки. В этом году их отметили такими премиями:

Elijah Parish Lovejoy Award;

Deutsche Welle Freedom of Speech Award;

Премией имени Георгия Гонгадзе;

Knight International Journalism Awards;

Biagio Agnes Award.

Если вы хотите своими глазами увидеть фото Мстислава Чернова из временно оккупированного Мариуполя, то можете посетить его выставку "Вспышка. Украинская фотография сегодня" в "Украинском доме" в Киеве. Выставка продлится до 23 октября.