Фотожурналисты Чернов и Малолетка получили французскую премию за фото из Мариуполя
Украинские фотожурналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами французской премии Bayeux Calvados-Normandy Award. Награду корреспонденты получили за репортажи из Мариуполя.
Журналисты внесли свой вклад в то, чтобы мир увидел правду об ужасах, которые творились в Мариуполе. Украинские военные до последнего обороняли город, но оккупанты сделали все, чтобы уничтожить его.
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Украинцы получили премию за фото из Мариуполя
Видеограф и фотожурналист Associated Press Мстислав Чернов и фотокорреспондент Евгений Малолетка работали в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения. Они снимали военные преступления, которые Россия совершала против мирного населения.
Мстислав Чернов победил в номинации "Video Image" и занял второе место в номинации "Television". Евгений Малолетка одержал победу в номинации "Photo".
Вместе с коллегами я обнаружил работы несомненного совершенства. Уровень был настолько высоким, что трудно было определиться между репортажами!
– сказал председатель жюри премии, немецкий журналист Томас Дворжак.
Украинцы получили премию за фото из Мариуполя / Фото Jerome Delay
Это уже не первая награда Чернова и Малолетки. В этом году их отметили такими премиями:
- Elijah Parish Lovejoy Award;
- Deutsche Welle Freedom of Speech Award;
- Премией имени Георгия Гонгадзе;
- Knight International Journalism Awards;
- Biagio Agnes Award.
Если вы хотите своими глазами увидеть фото Мстислава Чернова из временно оккупированного Мариуполя, то можете посетить его выставку "Вспышка. Украинская фотография сегодня" в "Украинском доме" в Киеве. Выставка продлится до 23 октября.