В Днепр звездные супруги приехали с двумя спектаклями – "Кармен-сюита" и "Шахерезада". Если первую Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали до конца, то вторую завершили на половине. Прямо посреди спектакля закрыли занавес и остановили музыку. Как стало известно впоследствии, кто-то сообщил о заминировании.
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Мы были вынуждены прервать спектакль "Шехерезада", потому что правоохранители оцепили театр и сказали, что здание заминировано. Такое первый раз в моей практике,
– заявила Екатерина Кухар.
Она добавила, что правоохранители в срочном порядке эвакуировали всех зрителей, работников и танцоров. К счастью, заминирование оказалось фейковым.
Екатерина Кухар и Александр Стоянов в спектакле "Шахерезада" / Фото с пресс-службы
В сети Екатерина Кухар извинилась перед публикой и пожаловалась, что из-за пандемии и угрозы локдауна артистам и без того живется несладко. По ее словам, подобные курьезы еще больше подрывают дух.
"Стоянов сегодня на сцене не выполнил свои коронные гранд пируэты, но знаменитые туры успел. Я сегодня не смогла умереть для вас во второй раз. Будет повод еще раз приехать и повторить", – отметила балерина.