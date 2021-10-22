В Днепр звездные супруги приехали с двумя спектаклями – "Кармен-сюита" и "Шахерезада". Если первую Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали до конца, то вторую завершили на половине. Прямо посреди спектакля закрыли занавес и остановили музыку. Как стало известно впоследствии, кто-то сообщил о заминировании.

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Мы были вынуждены прервать спектакль "Шехерезада", потому что правоохранители оцепили театр и сказали, что здание заминировано. Такое первый раз в моей практике,

– заявила Екатерина Кухар.

Она добавила, что правоохранители в срочном порядке эвакуировали всех зрителей, работников и танцоров. К счастью, заминирование оказалось фейковым.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов в спектакле "Шахерезада" / Фото с пресс-службы

В сети Екатерина Кухар извинилась перед публикой и пожаловалась, что из-за пандемии и угрозы локдауна артистам и без того живется несладко. По ее словам, подобные курьезы еще больше подрывают дух.

"Стоянов сегодня на сцене не выполнил свои коронные гранд пируэты, но знаменитые туры успел. Я сегодня не смогла умереть для вас во второй раз. Будет повод еще раз приехать и повторить", – отметила балерина.