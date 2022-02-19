"Чем не путинская стратегия": российский рэпер украл у Кристины Соловий песню

29-летняя Кристина Соловий пожаловалась, что русский рэпер украл ее песню и требует поделиться авторскими правами. Певица не назвала имя артиста, но похоже, речь идет о Паше Изотовом и треке "Нежно", который покоряет тикток.

Так, российский рэпер Павел Изотов наложил рэп на первый хит Кристины Соловой – песню "Тримай", которая сделала ее популярной в 2015 году. Он несколько сменил бит, но оставил вокал певицы на припевах, соединив его со своим речитативом.

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Хотя Павел Изотов ноунейм в российском шоу-бизе, трек "Нежно" покоряет тикток и собрал четверть миллиона прослушиваний на ютубе. На микс снято уже 67 тысяч видео. Да, всегда сдержанная Соловий назвала рэпера "московским х**м" и сравнила его поступок с путинской агрессией против Украины.

Осквернил мою песню, исказил мой голос и наваливает с ней свой русский рэп в тиктоках и ютубе. Просто украл, присвоил мое без разрешения, и теперь я должна "поделиться" официально. Чем не путинская стратегия отбирать территории и присваивать украинскую культуру?

– эмоционально поделилась Кристина Соловий.

Звезда добавила, что теперь Павел Изотов "терроризирует" ее команду, юристов и других украинских артистов, чтобы "очистить права". "Не поддерживайте популяризацию этого микса и если увидите – блокируйте", – попросила Кристина Соловий, пока ее менеджмент отстаивает авторские права.

Кристина Соловой жалуется на русского рэпера, укравшего у нее песню / Фото с инстаграма певицы

Реакция рэпера на обвинение Кристины Соловий

У тебя я ничего не брал, а с Кристиной мы как-нибудь решим… Этому треку 6 лет, и я не заработал на нем ни копейки,

– отвечает Павел Изотов хейтерам в инстаграме.

Кроме того, рэпер оправдывает себя тем, что в подписи к видео в ютубе указал Кристину Соловий как автора песни-первоисточника "Тримай".

Скриншот из инстаграма Павла Изотова

Реакция сети на скандал с песней Соловий

"Боже, не перестаю удивляться";

"Кристина, это ужасно. Ужасно возмутилась, как только услышала. Осудите эту паскуду";

"0 дней без того, чтобы русня что-то не с**здила";

"Русня во всей своей красоте";

"Боритесь и поборете";

"Не опускайтесь до уровня этого недомузыканта".

Полный текст публикации Кристины Соловий:

Один мо$k@ль$ький х*й, который называет себя рэпером, осквернил мою песню, обезобразил мой голос и наваливает с ней свой русский рэп в тиктоках и ютубе. Теперь терроризируй моих юристов, команду и команды других артистов, чтобы очистить права. Просто украл, присвоил мое без разрешения, и теперь я должна "поделиться" официально. Чем не путинская стратегия отбирать территории и присваивать украинскую культуру?

Не поддерживайте популяризацию этого микса и если увидите – блокируйте. Спасибо.