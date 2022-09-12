Чарльз III впервые обратился в парламент: главные цитаты из речи короля
Источник:Metro
12 сентября Чарльз III впервые после провозглашения королем обратился в парламент. Мощную речь монарх начал с чести своей любимой матери. Что еще сказал Его Величество – читайте дальше.
После смерти Елизаветы II король Чарльз III перенимает обязанности монарха. На церемонии в парламенте новый король был вместе с королевой-консорт Камиллой. Супруги выслушали официальные соболезнования от спикеров палат общин и лордов. Церемония прошла в Вестминстер-холле. Там выступил и Чарльз III, который поблагодарил спикеров за выступления и почтил покойную мать.
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Новый монарх сказал членам парламента, что он решил верно последовать примеру своей матери. Главное из речи Чарльза III – читайте дальше.
Главные цитаты из речи Чарльза III
- "Я глубоко благодарен за соболезнования Палаты лордов и Палаты общин, которые так трогательно охватывают то, что моя любимая мать королева, означала для всех нас".
- "Как сказал Шекспир о бывшей королеве Елизавете, она была "образцом для всех живых принцев".
- "Когда я сегодня стою перед вами, не могу не чувствовать бремя окружающей нас истории, которая напоминает нам о жизненно важных парламентских традициях, которым члены обеих палат посвятили себя, с таким личным обязательством ради улучшения всех нас".
- "Парламент – живой инструмент нашей демократии".
- "То, что наши традиции древние, мы видим в строительстве этого большого зала и напоминаниях о средневековых предшественниках должности, на которую меня назначили".
- "Ощутимые связи с моей дорогой покойной матерью мы видим вокруг нас: от фонтана в Новом дворцовом дворе, который чествует серебряный юбилей покойной королевы, до солнечных часов в Старом дворцовом дворике с золотого юбилея, чудесного витража передо мной из бриллиантового юбилея и, такого трогательного, но официально открытого, вашего величайшего щедрого подарка Ее Величеству в честь беспрецедентного платинового юбилея, который мы праздновали всего три месяца назад с такими радостными сердцами".
- "Большой колокол Биг-Бена – один из самых мощных символов нашей нации во всем мире, расположенный в башне Елизаветы, также названной в честь бриллиантового юбилея моей матери, будет отмечать прохождение покойной королевы от Букингемского дворца в этот парламент".
- "В очень молодом возрасте Ее Величество пообещало служить своей стране и своему народу, поддерживать драгоценные принципы конституционного правления, лежащие в основе нашей нации. Этот обет она соблюдала с непревзойденной преданностью".
- "Она показала пример бескорыстной обязанности, которой, с Божьей помощью и вашими советами, я решил добросовестно подражать".
Король Чарльз III выступил перед парламентом / Скриншот с видео