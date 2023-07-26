Кейт Миддлтон, Елизавета II: как выглядела б королевская семья в мире Барби – увлекательные фото
Источник:The Daily Mail
Тренд на Барби продолжает увлекать сеть. В печати показали, как бы выглядели члены королевской семьи в стиле Barbiecore.
Неизвестно, видели ли уже члены монаршей семьи нашумевший новый фильм "Барби". Но цифровые художники попытались переместить его в кукольный мир. Для этого было использовано много фото и видео всех королевских особ.
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Королевская семья в мире
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы члены королевской семьи, будь Барби и Кенами. Например, король Чарльз III предстал в розовом костюме, а королева Камилла – розовом платье с оригинальным кроем.
Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media
Принц Уильям и Кейт Миддлтон в мире Барби выглядели бы изысканно в соответствующих нарядах. Особенно в глаза бросается укладка принцессы Уэльской.
Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media
Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media
Не обошлось и без принца Гарри и Меган Маркл в более лаконичных и сдержанных образах.
Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media
Искусственный интеллект изобразил и принцессу Диану и королеву Елизавету II.
Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media
Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media