Кейт Миддлтон, Елизавета II: как выглядела б королевская семья в мире Барби – увлекательные фото

Тренд на Барби продолжает увлекать сеть. В печати показали, как бы выглядели члены королевской семьи в стиле Barbiecore.

Неизвестно, видели ли уже члены монаршей семьи нашумевший новый фильм "Барби". Но цифровые художники попытались переместить его в кукольный мир. Для этого было использовано много фото и видео всех королевских особ.

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Королевская семья в мире

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы члены королевской семьи, будь Барби и Кенами. Например, король Чарльз III предстал в розовом костюме, а королева Камилла – розовом платье с оригинальным кроем.



Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в мире Барби выглядели бы изысканно в соответствующих нарядах. Особенно в глаза бросается укладка принцессы Уэльской.



Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media



Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media

, что Кейт Миддлтон начала одеваться в стиле Barbiecore еще до выхода трендового фильма. Она разнообразила свои выходы в нейтральных тонах и последние несколько месяцев все чаще одевает платья и костюмы в розовом цвете.

Не обошлось и без принца Гарри и Меган Маркл в более лаконичных и сдержанных образах.



Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media

Искусственный интеллект изобразил и принцессу Диану и королеву Елизавету II.



Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media



Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media



Королевская семья в мире Барби / Фото storial.media