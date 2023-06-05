Экс-муж Ани Лорак на свадьбе заявил о любви к Украине и передал "подарок" оккупантам

Бывший муж предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу сыграл свадьбу с любимой. Во время застолья он преподнес тост за Украину.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу на днях женился на украинке Лилии в Конча-Заспе. В январе прошло 4 года после его развода с Ани Лорак.

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Экс-муж Ани Лорак преподнес тост за Украину

В отличие от бывшей жены бизнесмен поддерживает Украину. На свадьбе он даже признался в любви к стране и преподнес тост в эту честь.

Любим Украину и будем любить. По-русски общаемся, но с украинской душой,

– сказал Мурат на свадьбе.

Также Мурат Налчаджиоглу продемонстрировал "подарок", переданный оккупантам. На фото изображены боеприпасы с символической подписью: "Мурат Налчаджиоглу, за Украину". Возможно, мужчина решил передать послание для захватчиков именно по случаю свадьбы.



Презент оккупантам / Фото с инстаграм-сториз

Мурат Налчаджиоглу рассекретил отношения с визажисткой Лилией в августе 2020 года. Он сделал предложение девушке в любви в следующем году. Вечеринка по случаю свадьбы прошла в шикарном ресторане.

Заметим, подарки мужчины-военного с фронта показала на днях Маша Ефросинина. Тимур мстит оккупантам за бессонные ночи жены вместе со своим отрядом, уничтожающим технику оккупантов.

Позиция Мурата и его бывшей

У Мурата Налчаджиоглу есть турецкое гражданство, но он с начала полномасштабного вторжения не покинул Украину. Он объяснял, что это не из-за бизнеса. Мужчина общается на русском, но уверял, что учит украинский. "Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, а когда что-то нехорошее, убегать, ехать – это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", – говорил бизнесмен.

Тем временем Ани Лорак избрала противоположную позицию. Недавно она пыталась удалиться перед оккупантами. Артистка приехала к беженцам из Донбасса и подарила им стиральную машину. В День защиты детей предательница призвала помогать российскому благотворительному фонду, который вроде бы помогает пострадавшим детям.