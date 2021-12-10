"Были угрозы в его сторону": Наталья Карпа рассказала о первой трагической любви

Украинская певица Наталья Карпа сейчас переживает нелегкий период в браке с мужем. Однако она также вспомнила и о первой любви во Львове, которой не суждено было видеть будущее. Произошел "несчастный случай".

Ее первая любовь случилась еще в молодости, когда Карпа, несмотря на медицинский университет, хотела заниматься творчеством. Тогда она устроилась на работу на львовскую радиостанцию, где влюбилась в своего редактора – журналиста Василия Чудика.

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Что известно о Василии Чудике

Мужчина был директором программ радио "Независимость". Он родился в 1968 году, однако погиб 18 июля 1999 при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Он был музыкантом и даже выступал на фестивале "Червона рута" в Запорожье. Учился на факультете журналистики в ЛНУ имени Ивана Франко. Его отцом был Иван Чудик, работавший старшим редактором Львовского областного радио и основавший первое в Украине Независимое радио.

Трагическая любовь Карпы

Карпа призналась, что когда видела его, то теряла дар речи. Она до сих пор не может понять, за что она его полюбила, но тогда он ее полностью очаровал. Однако мужчина трагически погиб при невыясненных обстоятельствах.

Наталья Карпа убеждена, что это произошло не случайно.

Он был журналистом. Журналист без страха. Были угрозы в его сторону, на которые он не обрашал внимания. И однажды произошел, скажем так, "несчастный случай". Когда уже потом нанимали частных детективов, чтобы расследовать всю эту историю, было много глухих и непонятных углов и моментов.

– поделилась Карпа.



Василий Чудик в редакции радио / Фото с сайта радио "Независимость"

После смерти любимого она была полностью разбита, поэтому, чтобы отвлечься, она максимально загрузила себя работой: начала получать параллельно другое образование и приняла участие в различных музыкальных конкурсах. Возможно, именно та трагическая страница жизни Наталки и сделала ее такой, какая она сейчас.

Что известно о личной жизни Карпы