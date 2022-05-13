Будем всю жизнь воевать, – Евгений Клопотенко о том, когда Украина победит

Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился своим мнением о победе Украины. Повар считает, что она будет нескоро и не в той форме, которую все ждут.

Ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что не считает скорейшей победу Украины. Он поделился, как будет продолжаться война, по его мнению.

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Евгений Клопотенко о войне

"Мы будем всю жизнь воевать. Это будет как Израиль с Палестиной. Мы станем военной страной, будем постоянно жить в войне с Россией. Они никогда не уйдут с наших территорий, они будут всегда нас мучить, и мы будем жить постоянно под тревоги, но мы научимся улыбаться, жить, но знать, что делать, когда на нас будут нападать, мы создадим самую большую армию в мире. Никто не будет нападать, потому что все поймут, что мы суперсильны", – рассказал кулинар.

Повар добавил, что не собирается из-за этого ехать из Украины, потому что так или иначе уверен в ее победе. Но, по словам мужчины, эта победа будет немного в другом формате.

Украина победит. Она не может проиграть логически. Мы не сможем их никогда до конца победить, а они никогда нас не смогут до конца убить. И в этом сочетании будет построена наша реальность. Не будет такого, что мы победили – и типа "вечеринка". Такого момента не наступит,

– считает Клопотенко.

"Не будет такого, что кто-то подписал какой-либо договор. Никто не будет верить ни одному договору. Одним словом, мы победим, но не в той форме, в которой мы ожидаем", – добавил он.

Вернем ли Крым и Донбасс

Евгений Клопотенко поделился, что по его мнению, оккупированные территории не удастся вернуть сейчас. Но после того, как Украина нарастит военную мощь, это станет реально.

"Донбасс и Крым мы вернем через 10 лет, когда станем сильнее России, они подпишут с нами мирный договор и выйдут с территорий. И мы заберем их, и немного Белгорода заберем. Потом мы будем жить, жить, жить, через 20 лет они станут сильнее, и снова нападут. И мы так будем жить все наше время", – подытожил Клопотенко.