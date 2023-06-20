Брюс Уиллис встретился с внучкой, которой 2 месяца: чувственные фото неизлечимо больного актера

У Брюса Уиллиса неизлечимая болезнь – лобно-височная деменция. Его старшая дочь Румер показала актера впервые за долгое время. "Крепкий орешек" держал на руках внучку, которой всего два месяца, и улыбался.

В апреле 68-летний Брюс Уиллис впервые стал дедушкой. Его 34-летняя дочь Румер родила девочку, которую назвали Луэтта Айли. В честь Дня отца девушка приехала к актеру и показала ему внучку, а заодно и его миллионной аудитории в инстаграме.

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Как выглядит неизлечимо больной Брюс Уиллис

Даже с фото видно, что звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис с большой любовью и нежностью относится к Луэтте. Он воспитал пятерых дочерей и знает, как обращаться с девочками. Это подчеркнула и Румер.

Видеть, как мой отец держит мою дочь сегодня – это то, что я буду ценить всю свою жизнь. Его нежность и любовь к ней были так чисты и прекрасны. Папа, мне так повезло, что ты есть, и Лу тоже. Спасибо тебе за то, что ты самый странный, самый любящий, самый крутой папа, которого только может пожелать девушка,

– прокомментировала Румер Уиллис.

Больной деменцией Брюс Уиллис с внучкой / Фото из инстаграма Румер Уиллис

Больной деменцией Брюс Уиллис с внучкой и дочерью / Фото из инстаграма Румер

В гости к Брюсу Уиллису вместе с Румером заезжала и средняя дочь Скаут. Она тоже сфотографировалась с отцом и написала, как ей повезло с ним: "Мне так посчастливилось знать, какой нежностью делится этот человек, какое глубокое восхищение, уважение он чувствует к своей семье. Мне так повезло, что этот невероятный мужчина – мой отец".

31-летняя Скаут также вспомнила о "периоде самых больших испытаний в жизни", имея в виду, очевидно, неизлечимую болезнь отца.

Больной деменцией Брюс Уиллис с дочерью / Фото из инстаграма Скаут

Больной деменцией Брюс Уиллис с дочерью / Фото из инстаграма Скаут