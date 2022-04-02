Боялась, что расстреляют, – Цыбульская вспомнила, как убегала из Киева из-за танков на улице

Оля Цыбульская не уехала из Украины, она, как и большинство звезд, переехала на Запад. Это решение звезда приняла после трех ночей в подземном паркинге и танков, которые к утру увидела на своей улице.

Сейчас Оля Цыбульская находится в относительной безопасности, на Западе Украины. Однако и там звезде тяжело выдохнуть. Она и дальше плачет перед сном, но наконец решилась рассказать, как война застала ее в Киеве.

Читайте также Никита Добрынин признался, уцелел ли его дом под Киевом, над которым летали истребители

Как Оля Цыбульская узнала о войне

Артистка вспомнила, что 23 февраля поздно вернулась со съемок, а к утру 24-го проснулась от мощного взрыва. От него включилась сигнализация на всех припаркованных на улице авто.

Я встала, посмотрела в окно и увидела дым, какое-то темное пятно. Разбудила мужа и сказала, что война. Мы включили телевизор и просто плакали. Онемение было, мы не могли ничего сказать,

– призналась Оля Цыбульская.

Она не верила в полномасштабное наступление России, поэтому не собирала тревожный чемоданчик и не имела плана действий. В Киеве звезда провела еще три дня, с мужем и 7-летним сыном Цыбульская спала в подземном паркинге.

К теме Оля Полякова рассказала, от кого узнала о войне, и куда уехала с двумя дочерьми

Почему Оля Цыбульская сбежала из Киева

Певица вспомнила, что последняя ночь в бомбоубежище в Киеве была крайне тяжелой: "Нестор не смог уснуть, он ходил по парковке среди людей, его трясло. Он спрашивал, почему в нас стреляют, почему Путин убивает людей, почему танки, почему ракеты, почему сирены".

Оля Цыбульская с сыном Нестором / Фото из инстаграма певицы

Утром они вышли из паркинга и увидели на своей улице танки, а в квартале от их дома орки переехали автомобиль с мужчиной. Тогда она собрала в рюкзак документы и вещи сына – книгу, спортивный костюм, игрушку, молочные зубы, которые хранят как бриллианты. С этим набором семья села в машину и двинулась на Запад.

Было очень страшно, потому что были рассказы о расстрелах со стороны Житомирской трассы. Я боялась, что нас могут остановить и расстрелять. Больше всего боялась, что Нестор может это увидеть и не пережить,

– честно рассказала Оля Цыбульская.

К счастью, опасения артистки не оправдались, они добрались до безопасного месяца целые и невредимые.

Советуем узнать В таком состоянии я беспомощна, – Оля Цыбульская призналась, как борется с паникой из-за войны