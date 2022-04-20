Трусы, мерзавцы и дураки: Эктор Хименес-Браво поделил российских звезд на 3 вида

Ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился мыслями о русских звездах. Он разделил их на 3 типа.

Ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво опубликовал новое сообщение, в котором рассказал о российских звездах, молчащих о войне. Он разделил их на 3 вида.

Смотрите также Эктор Хименес-Браво просит американцев давить на правительство, чтобы тот дал Украине тяжелое оружие

Эктор Хименес-Браво о российской элите

Кулинар отметил, что во все времена в государствах были элиты – ученые, писатели, политики, философы, музыканты – они всегда были лидерами мнений. Теперь же в списки элит входят и те, у кого огромная аудитория в социальных сетях.

Узнаваемость – это ответственность. Хотел стать звездой? Ставь? Пожалуйста, неси ответственность, ты лидер мнений. Или ты этого еще не понял? Это твой долг перед аудиторией. Что произошло с элитой русского народа? Боятся ли не хватает мозгов понять?

– жестко обратился Эктор.

"Русских звезд сегодня можно разделить на 3 вида. Первые, как жалкие сцикуны, прогнулись под власть. Они понимают весь ужас, но молчат. Во всех странах мира власть это народ. Украина в 2014 году это показала на Майдане. Можете посмотреть документальное кино на Netflix. И только в совке власти – это совпадение сумасшедших дедов, которые боятся зайти в кабинет к Путлеру. И звезды, имеющие большие доходы бояться уехать из фашистской страны и говорить правду", – добавил Хименес-Браво.

Ко второму виду шеф-повар отнес тех, кто публично поддерживает войну. Таких людей он назвал продажными мерзавцами. В то время как в третьем виде оказались дураки.

"Те, у кого нет мудрости и мозгов понять, что происходит. Они пропитаны пропагандой, и даже не понятно, можно ли их обвинить. Это как дети, которым мы доносим квантовую физику. Но для них это слишком сложно. Это же надо думать. Когда они поймут – будет поздно. То, что их обманули, не будет оправданием", – заметил Эктор.

Что объединяет все эти три типа? Они все будут изгоями. Они уже ими. Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира. Особенно тех, кто понимал все, но молчал. Даже не знаю, что хуже этого всего. Быть тупым, продажным или сцикуном?

– подытожил кулинар.

Эктор вспомнил и тех россиян, которые все-таки осуждают войну против Украины. К таким он отнес Невзорова – российского журналиста.



Российская "элита" / Фото из инстаграма Эктора