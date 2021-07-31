Обещал вернуться: Боб Оденкерк вышел на связь после сердечного приступа

Звезда сериала "Лучше позвоните Солу" Боб Оденкерк пережил сердечный приступ прямо на съемках 27 июля. Он появился в сети и пообещал, что скоро вернется.

Известный американский актер Боб Оденкерк потерял сознание на съемках телесериала "Лучше позвоните Солу". Его госпитализировали с сердечным приступом, о чем сообщали представители звезды.

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Боб Оденкерк отреагировал на новости о сердечном приступе

Несколько часов назад актер опубликовал несколько сообщений на личной странице в твиттере, чем успокоил встревоженных поклонников.

У меня был небольшой сердечный приступ. Но со мной все будет в порядке, благодаря Розе Эстраде и врачам, которые знали, как исправить закупорку без хирургического вмешательства,

– написал Боб.

Также мужчина поблагодарил за безграничную поддержку и любовь его фанатов, друзей и близких. Он добавил, что требует определенное количество времени на то, чтобы выздороветь и восстановиться. Однако Оденкерк пообещал вернуться на съемки.

Напомним, Боб Оденкерк сыграл главную роль в сериале "Лучше позвоните Солу". Его героем является Джеймс Морган Макгилл, который взял для себя псевдоним Сола Гудмена. За эту роль Боба Оденкерка четыре раза номинировали на премию Эмми.

Сериал "Лучше позвоните Солу " – спин-офф знаменитого "Во все тяжкие". Это юридическая драма с элементами черной комедии. Сериал продлили до 6 сезона.