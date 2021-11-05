Еще задолго до пандемии коронавируса украинские блогеры-миллионники позволяли себе говорить на огромную аудиторию вещи, которые для них казались нормой, но в социальном разрезе – были полным абсурдом. Обычно все склоняются к одному: "Ну, это же мое мнение, вы не должны к нему прислушиваться".

Стоит знать Мазур, Педан, Жадан: украинские звезды, которые вакцинировались от коронавируса

Да, не должны. Но блогеры забывают, что их смотрят не только 40-летние женщины и мужчины с определенным жизненным опытом и критическим мышлением, но и совсем юные читатели – подростки и совсем дети, которые принимают это за чистую монету. Роды дома, вечеринки на тематику "бомж-пати", мифы о вреде 5g и вакцинации, дерзкие скандалы, избиения женщин, абьюзерство мужчин... Список можно продолжать долго, но есть одна тема, которая не сходит с уст и "сторис" блогеров – вакцинация от коронавируса.

На протяжении последних месяцев многие из инстаграм-миллионников говорили о том, что вакцинация лично им не нужна, однако сейчас, после введения новых правил в заведениях общепита, в магазинах и при пересечении границы, им все же необходима прививка. Предлагаем узнать, какие звезды вакцинировались, а какие поддерживают невакцинированное население, не осознавая, что их каждый день смотрит по несколько миллионов человек, на часть из которых повлияло их мнение. Возможно, если бы украинские "инфлюенсеры", которые считают себя авторитными, понимали, какое они влияние имеют на аудиторию и какой подают пример, то не было бы такого количества больных и "антиваксеров" в украинском обществе.

Лучшей защитой от коронавируса является вакцинация. 93,5% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные. Да, привитые люди также могут заболеть, но при этом у них значительно меньшие риски госпитализации и смерти.

Блогеры, которые вакцинировались против COVID-19

Саша Пустовит (1,9 миллиона подписчиков)

(1,9 миллиона подписчиков) Наталья Литвин (1 миллион подписчиков)

(1 миллион подписчиков) Александр Куровский (почти 500 тысяч подписчиков)

(почти 500 тысяч подписчиков) Алина Френдий (1,1 миллиона подписчиков)

(1,1 миллиона подписчиков) Петр Заставный (370 тысяч подписчиков)

(370 тысяч подписчиков) Владимир Остапчук (525 тысяч подписчиков)

(525 тысяч подписчиков) Святослав Бойко (200 тысяч подписчиков)

(200 тысяч подписчиков) Анастасия Карпчук (423 тысячи подписчиков)

(423 тысячи подписчиков) Лидия Кошарская (почти 500 тысяч подписчиков)

(почти 500 тысяч подписчиков) Татьяна Парфильева (1,7 миллиона подписчиков)

(1,7 миллиона подписчиков) Марьяна Гутак (669 тысяч подписчиков)

Блогеры-антивакцинаторы

София Стужук

Аудитория: 5,7 миллиона подписчиков

Одной из самых ярких представительниц украинского инстаграма, которая выступает против любой вакцинации, является София Стужук. Уроженка Крыма уже давно живет в Киеве и родила там троих своих детей. В своем лайфстайл-блоге она рассказывает о путешествиях, повседневной жизни, воспитании детей, дает советы по питанию и здоровому образу жизни. София является вегетарианкой и приучает к этому своих детей. Из-за питания в свое время у нее было немало конфликтов с ее покойным мужем Дмитрием – отчасти из-за этого они даже расходились. Несмотря на "идеальную картинку семьи", Стужук потом признавалась, что также страдала от эмоционального абьюза.

Как-то она рассказывала в своем инстаграме и телеграме, что не будет вакцинировать своих детей. Причины она не объясняла, но добавила, что не пропагандирует это и не агитирует кого-то быть против прививок.

Что касается темы коронавируса, то в начале пандемии она писала, что не верит в серьезность COVID-19, ведь "его опасность" явно преувеличивают. Несмотря на это, всего через несколько месяцев из-за осложнений от коронавируса умер ее молодой муж Дмитрий Стужук. Произошло это год назад в одной из киевских больниц после резкого ухудшения самочувствия у мужчины.

На фоне новостей о введении красной зоны в Киеве и в других регионах Украины Стужук спросили в инстаграм-сторис, как сейчас она относится к вакцинации. Однако она придерживается того же мнения, что и прежде. Она не собирается вакцинироваться даже после смерти ее мужа.

Кто меня давно читает – ничего не изменилось в моем отношении к своему здоровью и мировоззрению. Но открыто на эту тему говорить я не могу себе позволить,

– отметила блогерша.



София Стужук против вакцинации от COVID-19 / Фото с инстаграм-сторис блогера

Юлия Вербинец

Аудитория: 1 миллион подписчиков, когда-то – более 3 миллионов

Юная инстаграм-блогерша "Верба" из Ивано-Франковска еще с прошлого года скептически относилась к коронавирусу – в начале пандемии она таинственно отмечала, что "имеет об этом собственное мнение", и когда все украинцы сидели дома на изоляции, она встречалась со своими друзьями и веселилась. Долгое время она не поднимала тему вакцинации и коронавируса, но на этой неделе, когда снова начали все обсуждать прививки, она спросила в инстаграм-сторис читателей, вакцинировались ли они. Большинство ответили, что нет, в ответ она прикрепила стикер, который поддерживает тех людей.



Юлия Вербинець против вакцинации от COVID-19 / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Татьяна Пренткович

Аудитория: 1,2 миллиона подписчиков

Женщина из Тернополя, которая ворвалась в пространство украинского инстаграма как инстаграм-мама, сейчас стала достаточно авторитетным инфлюенсером. Она является представителем многих брендов и коллабораций, часто ездит в пресс-туры за границу и ходит на светские события. В этом году она переболела коронавирусом, но вакцинироваться она не спешит. Недавно она опубликовала несколько "сторис", где не объясняла своего решения, но намекала, что прививка – не нужна людям, ведь у ее знакомой на вечеринке заболели 5 вакцинированных людей из десяти больных. Но, как обычно говорят блогеры, она никого не агитирует и ни в чем не убеждает, однако сказала: "Выводы делайте сами!"

Важно понимать, что я не против и не пропагандирую этого делать! Я считаю, что это личный выбор каждого, как и религия или политические убеждения,

– писала блогерша.

Подробнее об этом здесь Блогер-миллионщица Татьяна Пренткович заявила, что не будет вакцинироваться: почему она неправа



Татьяна Пренткович не хочет вакцинироваться / Фото с инстаграм-сторис блогерши

По ее словам, антитела у нее "зашкаливают", и она, наверное, недавно снова бессимптомно переболела, поэтому "подвергать кого-то опасности она не может".

Справка! Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.

Анна Алхим

Аудитория: 83 тысячи подписчиков, ранее – более 600 тысяч

Блогер из Днепра является довольно скандальной персоной в инстаграме. В апреле 2021 года Анна была занесена в базу центра Миротворец из-за отрицания факта российской агрессии, антиукраинской пропаганды и участия в актах гуманитарной агрессии России против Украины. Первая страница блогерши, на которую было подписано более полмиллиона человек, сейчас неактивна, поэтому она общается с фанатами на резервной. В своих недавних инстаграм-сторис она дерзко прокомментировала ситуацию с вакцинацией в Украине.

Хочется поссориться по поводу прививок. На**я мне это нужно? Вообще по***,

– заявила блогерша Алхим.

Анна Алхим прокомментировала вакцинацию в Украине: видео онлайн