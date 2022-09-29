"Пацаны, а что случилось": блоггеры-миллионники из России убегают от мобилизации, – соцсети

После объявления частичной мобилизации в России, которую уже прозвали "могилизацией", тысячи россиян начали бежать из страны. Среди них уже оказались российские инстаграмм и ютуб-блоггеры, которые замалчивали или поддерживали войну России с Украиной.

Во многих российских телеграмм-каналах и соцсетях стали распространяться фотографии, на которых блоггеров замечают на границе. Среди них есть Юрий Хованский, который переехал в Сербию и Гусейн Гасанов, Николай Соболев, Михаил Лазутин и Юлий Онешко, якобы перебравшиеся в Грузию. Все их данные с данными о "выезде из страны" из базы пограничного пункта пропуска уже гуляют по просторам интернета. Также некоторых из них уже увидели с чемоданами на пеших границах.

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Российские блоггеры покинули страну из-за мобилизации / Фото с телеграмма

Пока блогеры молчат об этом в соцсетях и информацию о своем отъезде никто не озвучивал. Лишь Юрий Хованский, ведущий блога на YouTube, днем ранее официально заявил, что покинул страну. Сначала он якобы хотел уехать в Казахстан, но его развернули на самой границе и он пешком уходил обратно от российского КПП. Теперь он в Белграде, Сербии.

По словам блоггера, когда он оказался в СИЗО (по уголовному делу из-за песни на стриме) "на него смеялось полстраны, потому что он не уехал, когда была возможность". "Теперь будто меня предупреждают десятки тысяч, не говоря об истории, которые та же Собчак освещает, поэтому я ноги в руки и решил не ждать", – заявил он и добавил, что даже из-за собственных заболеваний и отсутствия службы он не хочет случайно получить повестку.

Поэтому получил свой загранпаспорт и чемодан, вокзал, Сербия. Надеюсь, там мне будут рады,

– заявил скандальный россиянин.



Юрий Хованский сбежал из россии / Фото с инстаграмма @producerivanov

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В сети пользователи уже шутят и спрашивают: "Пацаны, а вы куда? Что случилось", комментируя бегство мужчин из страны. Отметим, что за последние полгода блоггеры насмешливо или молча поддерживали политику кремля и путина, преимущественно не комментируя ужасы, которые создает российская армия на украинской земле. Некоторые из них в первые дни полномасштабного вторжения просто комментировали, что "за мир" и "против войны".