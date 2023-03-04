Саша Бо, Добрынин, Залиско: блоггеры в ОП обсудили с Подоляком мотивацию украинцев

Украинские блоггеры и инфлюэнсеры встретились с представителями Офиса президента, чтобы обсудить мотивацию населения. С Михаилом Подоляком разговаривали Никита Добрынин, Саша Бо и другие.

Украинские блоггеры 3 марта встретились с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком. На Банковую приехали инфлюэнсеры, определенное количество которых запомнились украинцам не в слишком хорошем свете, сообщает 24 Канал.

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Инфлюэнсеры пообщались с Подоляком

С Михаилом Подоляком встретились Никита Добрынин, Саша Бо, Евгений Таллер, Ксюша Манекен, Настя Елисеева, Таня Парфильева, Александр Залиско и другие медийные персоны, часть из которых присутствовала виртуально. Как сообщили сами блоггеры, они обсуждали мотивацию населения и поддержку боевого духа.

Сегодня нас собрали для того, чтобы обсудить информационную войну и мотивацию населения. Как ни выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух. Это было очень мотивирующее,

– поделилась Саша Бо.



Саша Бо прокомментировала встречу / Фото с инстаграм-сториз

Таня Парфильева добавила, что ей приятно, что ее желание остаться в стране и продолжать работу здесь оценили. "Когда тебя не обесценивают словами "и эти блоггеры, какой из них толк", а наоборот зовут на встречу в ОП, чтобы познакомиться лично".



Парфильева о встрече / Фото с инстаграм-сториз

Блоггеры также спросили Михаила Подоляка о том, когда закончится война. "Объясняю прямо. 2023 год. Все кончится", – сказал советник главы ОП.

Блоггеры на встрече с Подоляком / Фото с инстаграм-сториз инфлюэнсеров

Чем известны блогеры, встретившиеся с Подоляком