Саша Бо, Добрынин, Залиско: блоггеры в ОП обсудили с Подоляком мотивацию украинцев
Украинские блоггеры и инфлюэнсеры встретились с представителями Офиса президента, чтобы обсудить мотивацию населения. С Михаилом Подоляком разговаривали Никита Добрынин, Саша Бо и другие.
Украинские блоггеры 3 марта встретились с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком. На Банковую приехали инфлюэнсеры, определенное количество которых запомнились украинцам не в слишком хорошем свете, сообщает 24 Канал.
Читайте также Блогерша Волощук заявила, что получила награду от ГУР: в сети разгорелся скандал
Инфлюэнсеры пообщались с Подоляком
С Михаилом Подоляком встретились Никита Добрынин, Саша Бо, Евгений Таллер, Ксюша Манекен, Настя Елисеева, Таня Парфильева, Александр Залиско и другие медийные персоны, часть из которых присутствовала виртуально. Как сообщили сами блоггеры, они обсуждали мотивацию населения и поддержку боевого духа.
Сегодня нас собрали для того, чтобы обсудить информационную войну и мотивацию населения. Как ни выгореть, не впасть в депрессию и что делать, чтобы поддерживать боевой дух. Это было очень мотивирующее,
– поделилась Саша Бо.
Саша Бо прокомментировала встречу / Фото с инстаграм-сториз
Таня Парфильева добавила, что ей приятно, что ее желание остаться в стране и продолжать работу здесь оценили. "Когда тебя не обесценивают словами "и эти блоггеры, какой из них толк", а наоборот зовут на встречу в ОП, чтобы познакомиться лично".
Парфильева о встрече / Фото с инстаграм-сториз
Блоггеры также спросили Михаила Подоляка о том, когда закончится война. "Объясняю прямо. 2023 год. Все кончится", – сказал советник главы ОП.
Блоггеры на встрече с Подоляком / Фото с инстаграм-сториз инфлюэнсеров
Чем известны блогеры, встретившиеся с Подоляком
- Александр Залиско накануне полномасштабного вторжения попал в скандал, известный до сих пор как "голодная туса". Он отпраздновал день рождения во львовском Доме ученых в День памяти жертв голодоморов.
- Ксюша Манекен, которая еще и получила отличие от ГУР МО, известна высказываниями о том, что речь не важна. Это она вспомнила и после встречи с Подоляком. В 2020 году блоггерша заявляла, что неважно и то, чей Крым, "главное, чтобы там было мирно".
- Саши Бо неоднократно "прилетает" за "лакшери" жизнь во время войны – дорогая одежда, украшения и отдых. На это она отвечала в интервью, говоря, что это ее работа. Саша уверяла, что во время полномасштабного вторжения не совершала дорогих покупок, хотя сыграла свадьбу в сентябре.