В блестящем мини-платье: Ирина Федишин очаровала ярким сценическим образом

Популярная певица Ирина Федишин до конца января будет находиться в рождественском туре по городам Украины. Артистка показала один из сценических образов, который красиво подчеркивает ее фигуру.

Ирина Федишин является одной из самых популярных артисток украинского шоу-бизнеса. Знаменитость часто распространяет в сети фотографии, на которых показывает варианты разнообразных образов.

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Сценический look Ирины Федишин

На одних из последних фото, которые исполнительница распространила в сети, продемонстрировала образ, безупречно подходящий для праздничного события. Артистка сфотографировалась на фоне огромной елки. Блестящее мини платье светлого цвета красиво подчеркнуло длинные стройные ноги Ирины и ее изящную талию. Изюминки наряду добавили декоративные перья, которые украшали низ.

Одежду Федишин соединила с белыми босоножками на высоком каблуке. Белокурые волосы она уложила в фирменные локоны, глаза подчеркнула темными тенями, а губы – красной помадой.

Ирина Федишин в блестящем мини платье / Фото из инстаграма певицы

Ирина Федишин в блестящем мини платье / Фото из инстаграма певицы

В заметке артистка отметила, что во время гастролей у нее был один выходной, который она провела с самыми родными. Уже почти месяц гастролирует, поэтому редко удается увидеть сыновей. В украинские города она привозит коляду и невероятное шоу. Так, во время выступления в цирке, который состоялся во Львове, поддержать Ирину приехала ее коллега – Светлана Тарабарова. Выступление этой певицы стало еще одним приятным сюрпризом для зрителей, пришедших на шоу Федишин.