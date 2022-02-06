"Без операции не пройдет": как Руслана Писанка чувствует себя после падения на сцене

В пятницу вечером, 4 февраля, Руслана Писанка упала на спектакле "Поезд "Одесса-мама". В СМИ писали, что актриса потеряла сознание, но она оступилась и сломала ногу. Теперь звезду ждет операция и долгая реабилитация.

На поклоне в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины 56-летняя Руслана Писанка, как и предполагал сценарий, исполнила коротенький танец с коллегами-актерами. Она танцевала на высоких каблуках, с которых свалилась прямо перед зрителями.

Важно Руслана Писанка потеряла сознание на сцене в театре: неожиданное видео

Видимо, на этот раз вовремя не сманеврировала. Сделала неосторожное движение и упала. Показалось, подвернула ногу. Возможно, из-за того, что в зале театра было холодно, и мышцы были не разогретые. А возможно, просто неудачно оступилась. И упала на пол,

– рассказала звезда.

До приезда "скорой" она неподвижно лежала на сцене, чтобы не повредить ногу. Руслана Писанка надеялась, что обойдется вывихом, но врачи диагностировали перелом со смещением.

Как Руслана Писанка чувствует себя после падения на сцене

Со спектакля "Поезд "Одесса-мама" ее госпитализировали в одну из государственных больниц Киева. Актриса два дня не выходила на связь, потому что чувствовала себя плохо – имела высокую температуру и давление, но все прошло. В понедельник Руслану Писанку будут готовить к операции, а пока она лежит на вытяжке с гирей на ноге.

У меня перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не пройдет. Сейчас нахожусь в одной из киевских государственных больниц, лежу на вытяжке. Двигаться почти не могу, только лежать на спине. Мне дают обезболивающее,

– рассказала знаменитость.

"Ощущение будто во сне. Не со мной. Но все обязательно будет хорошо! Мы верим. Надо просто подождать и набраться терпения", – добавила она.

В больнице Руслану Писанку поддерживает мужчина-бизнесмен Игорь Исаков, а в сети – сотни фанов.



Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым в больнице / Фото из фейсбука актрисы



Руслана Писанка сломала ногу / Фото из фейсбука актрисы

Полный текст публикации Русланы Писанки:

Друзья, коллеги, зрители, спасибо за ваши волнения и горячую поддержку! Чтобы успокоить всех, пишу вам, как себя чувствую после потери сознания.

Что же случилось? На поклоне на нашем спектакле "Поезд "Одесса-мама" мы с актерами танцуем коротенький танец. Я это делаю на каблуках и, видимо, на этот раз вовремя не сманеврировала. Сделала неосторожное движение и упала. Показалось, подвернула ногу. Возможно, из-за того, что в зале театра было холодно, и мышцы были не разогретые. А возможно, просто неудачно оступилась. И упала на пол.

Мне мгновенно вызвали "скорую". Врачи приехали довольно быстро, спасибо! Я не двигаясь, ждала помощи, лежа на сцене, чтобы не повредить ногу. Спасибо вам, мои родные, мои коллеги, вы меня невероятно поддерживали и помогали.

Вынуждена констатировать диагноз – у меня перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не пройдет. Ситуация произошла накануне, в пятницу вечером, поэтому все специалисты для этого ответственного дела будут только в понедельник, то есть завтра. И завтра сдам необходимые для этого анализы.

Поэтому сейчас нахожусь в одной из киевских государственных больниц, лежу на вытяжке. К ноге прикреплена специальная гиря, которая вытягивает ногу. Кто сталкивался, знает что это за состояние. Двигаться почти не могу, только лежать на спине. Мне дают обезболивающее. И вот много сплю, высыпаюсь, потому что чувствую слабость.

Наверное, из-за всего этого стресса, мой организм дал ответ, вчера поднималась высокая температура и подскочило давление. И я поэтому не выходила на связь к вам. На сейчас, все это, к счастью, прошло.

Ощущение будто во сне. Не со мной. Но все обязательно будет хорошо! Мы верим. Надо просто подождать и набраться терпения. Со мной мой муж Игорь. И греют ваши теплые слова поддержки. Буду все читать. Здоровья нам всем!