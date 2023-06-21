Пришла с портретом погибшего любимого: трогательное фото фанатки БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ с концерта в Киеве

Украинская рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ провела два благотворительных концерта в Киеве. На мероприятиях произошло много важных событий. В частности, предложение руки и сердца украинских военных и сбор средств для ВСУ. Кроме этого, одна из посетительниц, оказавшаяся женой защитника Украины, своими действиями умилила других людей в зале.

Эксклюзивный концерт в сопровождении оркестра и рок-концерт в формате фан-зоны прошли в рамках тур "Вместе к победе". Мероприятия прошли 15 и 17 июня в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Билеты на концерты разбирали очень быстро, поэтому залы были полностью заполнены поклонниками. Об этом 24 Канала сообщила пресс-служба БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.

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Жена украинского военного на концерте группы

В сети распространили фото женщины, поразившей как фотографа, так и всех пользователей социальных сетей. Жена погибшего защитника Украины пришла на концерт группы. Впрочем, она не сама посетила событие. На кресле, рядом с женщиной, был портрет ее возлюбленного, погибшего на войне.

Благотворительная цель

В общей сложности за два концерта группы удалось собрать 1 450 000 гривен в помощь Вооруженным Силам Украины. 650 000 гривен из них получили по продаже билетов и проведению аукциона. Известно, что среди лотов были украинский флаг с подписями участников группы, футбольный мяч с автографами игроков и тренера "Динамо", а еще – бутылка вина, чудом уцелевшая после попадания вражеской ракеты в один из крупнейших складов Киевщины. К тому же, по инициативе генерального продюсера группы БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, Олега Ходачука, удалось собрать 800 000 гривен. Он устроил еще один особый сбор по случаю своего дня рождения – зрители и гости имели возможность задонатить на беспилотный авиационный комплекс "Валькирия", который отправят на нужды Вооруженных сил.

Предложение руки и сердца на концерте

На обоих концертах коллектива украинские военные имели возможность попросить руку и сердце своих любимых. Известно, что ребята предварительно договаривались с музыкантами, а те останавливали свое выступление, чтобы произошло такое важное событие в жизни влюбленных.

Мы никогда не отказываем, когда к нам обращаются с подобными просьбами. Напротив, любовь и создание новой семьи – это прекрасно!

– сказал Сергей Танчинец.

Отметим, мировой тур рок-группы под названием "Вместе к победе" продолжается. Группа выступит в 50 городах Украины, а также в США, Канаде и Европе.

Автор София Хомышин