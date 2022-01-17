Без фильтров, – Джамала отправилась на отдых в Египет с детьми

Известная украинская певица Джамала лишь после праздников отправилась на отдых. На этот раз она взяла с собой детей и улетела в Египет.

Пока большинство украинских знаменитостей возвращаются с отдыха, певица Джамала лишь устраивает семейный отпуск. На днях она отправилась в Египет с детьми.

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Джамала на отдыхе в Египте

Исполнительница рассказала, что долго не могла определиться с местом отдыха и компанией. Однако таки решила взять с собой детей. Джамала выбрала Хургаду – туристический город в Египте.

Даже когда я спрашивала вас, где отдыхать с маленькими детьми, около 90% советовали Египет. Когда выбираешь лететь всем составом, пусть даже не на другой конец света, ночь без сна гарантирована. Вчера мы выехали из дома около 23 часов, а прилетели в 7 утра. И ни один взрослый не закрыл глаз,

– поделилась звезда.

Артистка добавила, что отдых с детьми не всегда можно назвать полноценным. Поэтому она решила разделить отпуск на две части, чтобы и самой перезагрузиться.

"Отдых с детьми – это всегда отдых для детей или просто смена обстановки. Попить, в туалет и так далее по списку. Поэтому мое материнское чувство вины "А как же без детей?" привело меня к решению разделить этот отпуск на две части. Дай Бог сложиться и второй", – отметила Джамала.

Отдых Джамалы в фото

пока все остальные звезды находились на отдыхе, Джамала работала над новыми хитами. Но уже тогда она мечтала, когда же отправится в долгожданные теплые края.

Знаменитость поделилась несколькими первыми снимками, на которых продемонстрировала, как наслаждается солнцем.

На фото те самые драгоценные 20 минут без фильтров и без детей,

– написала Джамала.



Джамала / Фото из инстаграма звезды

Джамала / Фото из инстаграма звезды



Сын Джамалы отдыхает / Фото из инстаграма звезды



Сыновья Джамалы отдыхают / Фото из инстаграма звезды

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Текст публикации Джамалы

Что ж, начнем эти каникулы!

За это время попадала на огромное количество постов, в которых известные родители бесконечно сомневались: отдых с детьми или без? И я на самом деле долгое время не могла определиться на этот раз – куда, каким составом?

И вот мы на отдыхе нашей большой компанией. Даже когда я спрашивала вас, где отдыхать с маленькими детьми, около 90% советовали Египет. Когда выбираешь лететь всем составом, пусть даже не на другой конец света, ночь без сна гарантирована. Вчера мы выехали из дома около 23 часов, а прилетели в 7 утра. И ни один взрослый не закрыл глаз.

Отдых с детьми – это всегда отдых для детей или просто смена обстановки. Попить, в туалет и так далее по списку. Поэтому мое материнское чувство вины "а как же без детей?" привело меня к решению разделить этот отпуск на две части. Дай Бог сложиться и второй.

P. S. на фото те самые драгоценные 20 минут без фильтров и без детей.