Беременную принцессу Беатрис заметили в центре Лондона с мужем: роскошный образ с сумкой Gucci

За считанные недели, осенью этого года, принцесса Беатрис впервые станет мамой. На последних сроках беременности она часто появляется на публике. На днях внучку Елизаветы II с мужем Эдоардо Мапелло Моцци заметили у ресторана в центре Лондона.

В субботу, 14 августа, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци появились на праздновании дня рождения подруги. Именинница пригласила супругов в ресторан в центре Лондона. На вечеринку они прибыли с охапкой разноцветных воздушных шариков.

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Внучка Ее Величества и итальянский застройщик не прятались от папарацци. Как и все гости праздника, они мило общались с друзьями на входе в ресторан, а потом обедали за столиком на террасе.

Образ беременной принцессы Беатрис

Фото публичного появления принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци смотрите на сайте Daily Mail

Для празднования дня рождения подруги принцесса Беатрис выбрала маленькое черное платье свободного кроя, которое из-за большого беременного животика облегало ее состояние. На легкое одеяние с декольте она накинула жакет от демократичного бренда Zara. Это красивый двубортный пиджак с цветочным принтом и красной вставкой.

Под элегантный образ внучка королевы Елизаветы II подобрала обувь без каблуков. Изюминкой ее аутфита стал небольшой клатч от премиального бренда Gucci. Стоимость сумок этой коллекции составляет от 1200 евро – более 37 тысяч гривен.

Напомним, недавно принцесса Беатрис появлялась на светском мероприятии, посвященном расширению прав и возможностей женщин. Для публичного появления она выбрала черное платье в крошечные белые звездочки от французского бренда Maje.